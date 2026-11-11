Рамиль Усубов принял участие во встрече секретарей советов безопасности стран СНГ

БАКУ/Trend/ - Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов принял участие в XIV встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ, состоявшейся в Москве.

Об этом сообщается в информации секретариата Совета безопасности Азербайджанской Республики.

Отмечается, что делегация во главе с Рамилем Усубовым 9 ноября присоединилась к встрече, проходившей в Москве. На мероприятии были обсуждены вызовы и угрозы международной безопасности в современный период, попытки вмешательства во внутренние дела независимых государств, а также вопросы защиты населения и территорий от опасностей во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также состоялся обмен мнениями по совершенствованию оперативного обмена информацией между государствами-участниками и основным направлениям сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Выступивший по темам повестки дня Рамиль Усубов рассказал о мерах, реализуемых в связи с современными вызовами и угрозами, с которыми сталкивается Азербайджан, о деятельности соответствующих госструктур и предстоящих задачах. Он выдвинул предложения по дальнейшему совершенствованию взаимодействия компетентных органов государств—участников СНГ в сфере безопасности в соответствии со стремительно меняющимися требованиями времени.