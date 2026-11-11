Доходы населения Азербайджана выросли

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 миллиард 10,7 миллиона манатов.

Согласно информации Государственного комитета статистики Азербайджана, данный показатель увеличился на 9,9 процента в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года годовой темп роста номинальных доходов населения составлял 9,6 процента. Таким образом, по итогам октября темп роста доходов населения ускорился на 0,3 процентного пункта.

Положительная динамика наблюдалась и в показателях заработной платы. Так, в январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране составила 1 172,7 маната, что на 7,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для сравнения: в январе-августе годовой темп роста среднемесячной номинальной заработной платы составлял 7,2 процента. Таким образом, по итогам сентября темп роста заработной платы ускорился на 0,6 процентного пункта.

Наряду с ростом доходов населения и заработной платы внимания заслуживает и динамика потребительских цен. Так, в январе-октябре 2026 года индекс потребительских цен увеличился на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года этот показатель составлял 5,7 процента. Таким образом, по итогам октября темп роста потребительских цен замедлился на 0,1 процентного пункта.