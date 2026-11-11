EIA прогнозирует рост мировой добычи нефти в 2027 году

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, среднесуточная добыча сырой нефти в мире составит 76,10 миллиона баррелей в 2026 году, а в 2027 году увеличится до 80,87 миллиона баррелей.

Об этом говорится в опубликованном в ноябре отчете Управления энергетической информации США (EIA) «Краткосрочный прогноз развития энергетики» (Short-Term Energy Outlook).

Согласно прогнозу EIA, среднесуточная добыча сырой нефти в мире, составлявшая в 2025 году 79 миллионов баррелей, в 2026 году сократится на 3,7%. В 2027 году ожидается, что добыча увеличится на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 80,87 миллиона баррелей в сутки.

В отчете динамика мировой добычи нефти отдельно рассматривается по странам ОПЕК+, США и другим странам, не входящим в соглашение ОПЕК+.

Так, прогнозируется, что совокупная добыча сырой нефти странами ОПЕК+ сократится с 33,33 миллиона баррелей в сутки в 2025 году до 30,08 миллиона баррелей в 2026 году. Это означает снижение на 9,8% в годовом выражении. В 2027 году ожидается, что добыча нефти странами ОПЕК+ увеличится на 11,7% и достигнет 33,61 миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что в США сохранится тенденция роста добычи сырой нефти. Согласно данным EIA, суточная добыча в стране увеличится с 13,66 миллиона баррелей в 2025 году до 13,85 миллиона баррелей в 2026 году, а в 2027 году достигнет 14,30 миллиона баррелей.

Ожидается также рост добычи в других странах, не участвующих в ОПЕК+. Согласно прогнозам, их совокупная суточная добыча увеличится с 32,01 миллиона баррелей в 2025 году до 32,16 миллиона баррелей в 2026 году, а в 2027 году достигнет 32,96 миллиона баррелей.

Таким образом, согласно расчетам EIA, основная доля сокращения мировой добычи в 2026 году придется на снижение производства в странах ОПЕК+. В 2027 году восстановление добычи в странах ОПЕК+, наряду с продолжением ее роста в США и других странах-производителях, будет способствовать увеличению мирового предложения нефти.

В отчете также отдельно приводятся данные о добыче нефти странами ОПЕК. Согласно прогнозу, среднесуточная добыча сырой нефти членами ОПЕК сократится с 24,63 миллиона баррелей в 2025 году до 21,05 миллиона баррелей в 2026 году, а в 2027 году увеличится до 24,07 миллиона баррелей.

По оценке EIA, конфликт на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти являются основными факторами, влияющими на прогнозы добычи. Так, в октябре 2026 года объем сокращения добычи сырой нефти в регионе в среднем составлял 2,5 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель значительно ниже пикового уровня в 10,9 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в мае.

Прогнозируется, что ограничения добычи на Ближнем Востоке в основном сохранятся до конца 2026 года, а в 2027 году нефтедобыча в регионе будет постепенно восстанавливаться.