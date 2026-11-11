Строительство дороги в обход Баку продолжается

БАКУ/ Trend/ - Продолжается строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М-4, которая позволит снизить транспортную загруженность в районе "20 Января" - одного из основных въездных направлений в Баку.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), проект реализуется в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

Новая дорога обеспечит населенным пунктам, расположенным в северо-восточной части Абшеронского полуострова, возможность выезда на автомагистрали Баку-Губа и Баку-Шамахы в обход столицы.

Согласно прогнозам, после ввода дороги в эксплуатацию ожидается сокращение примерно на 20-30 процентов количества транспортных средств, въезжающих в Баку со стороны района "20 Января".

Кроме того, новая дорога позволит более эффективно распределять транспортные потоки в направлениях Сумгайыта, Хырдалана, Биляджары, Бинагади и Мехдиабада, а также снизить нагрузку на существующие магистрали.

Общая протяженность автомобильной дороги составит около 29 километров. Она будет иметь шесть полос движения. В рамках проекта предусмотрено строительство семи дорожных развязок, 11 автомобильных мостов, одного моста через канал и двух тоннелей.

В ГААДА сообщили, что в настоящее время завершены работы по подготовке земляного полотна на участке протяженностью около 13 километров, а также устройство дорожной одежды на участке протяженностью 11,5 километра.

Строительство мостов, тоннелей и других инженерных сооружений продолжается поэтапно. На ряде мостов работы уже находятся на завершающей стадии, на остальных объектах строительство продолжается.

Ввод новой дороги в эксплуатацию будет способствовать снижению транспортной нагрузки на въездах в столицу, улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами Апшеронского полуострова и созданию альтернативных маршрутов движения.