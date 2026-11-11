Шахрияр Маммадьяров занял 20-е место на блиц-этапе турнира Total Chess Pilot 2026

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Маммадьяров завершил выступление на блиц-этапе турнира Total Chess Pilot 2026, проходящего в Будапеште (Венгрия).

Маммадьяров занял 20-е место среди 24 участников, набрав 3,5 очка в девяти турах. На его счету три победы, одна ничья и пять поражений.

В восьмом туре азербайджанский шахматист белыми фигурами сыграл вничью с представителем Вьетнама Ле Куанг Лиемом. В заключительном туре Маммадьяров черными фигурами одержал победу над нидерландцем Йорденом ван Форестом.

Победителем блиц-турнира стал норвежец Магнус Карлсен, набравший семь очков. Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв с 6,5 очка, третьим стал армянин Левон Аронян, в активе которого шесть очков.

Групповой этап турнира стартует сегодня, 11 ноября. В случае равенства очков у участников будут учитываться результаты блиц-этапа. Турнир завершится 20 ноября.