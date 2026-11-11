Глава ООН призвал утроить финансирование адаптации к климату к 2035 году

БАКУ /Trend/ – Развитые страны должны обеспечить не менее 300 миллиардов долларов ежегодного климатического финансирования к 2035 году и представить конкретные планы по увеличению финансирования адаптации как минимум втрое к этому сроку.

Об этом в среду заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

По его словам, климатическое финансирование должно быть достаточным, доступным по стоимости и предоставляться без задержек, чтобы развивающиеся государства могли одновременно сокращать выбросы и адаптироваться к последствиям изменения климата.

Гутерриш подчеркнул, что развивающиеся экономики за пределами Китая, на которые приходится почти две трети населения мира, получают менее одной пятой глобальных инвестиций в чистую энергетику. При этом большинство из них вынуждены занимать средства под процентные ставки в два-три раза выше.

«Мы не можем требовать от стран трансформации их экономик, одновременно лишая их необходимых для этого средств», – заявил он.

Генсек ООН также призвал обеспечить реальное выполнение цели по мобилизации 1,3 триллиона долларов климатического финансирования для развивающихся стран.

Отдельно он остановился на роли многосторонних банков развития, подчеркнув необходимость расширения их кредитования и привлечения частных инвестиций.

«Многосторонние банки развития должны выйти за рамки обязательства, принятого в Баку, по предоставлению 120 миллиардов долларов ежегодно к 2030 году. Их акционеры должны предоставить им возможность наращивать кредитование, мобилизовать больше частных инвестиций и принимать на себя более высокие риски», – отметил Гутерриш.

Он также призвал развитые страны ускорить сокращение собственных выбросов и предоставить обещанные финансовые и технологические ресурсы, а развивающиеся экономики – активизировать переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

По словам генсека ООН, отдельным приоритетом должна стать адаптация к климатическим изменениям. Он назвал ее вопросом выживания и призвал обеспечить каждого человека системой раннего предупреждения, а каждое сообщество – защитой от наводнений, засух и повышения уровня моря. В случаях, когда адаптация уже не позволяет предотвратить ущерб, поддержка пострадавших стран в рамках механизмов реагирования на потери и ущерб должна предоставляться оперативно и быть доступной.

Гутерриш подчеркнул, что международная климатическая политика должна строиться на принципе общей, но дифференцированной ответственности, учитывая различные возможности и обязательства государств.