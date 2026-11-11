Иранские банки направили около 1,7 квадриллиона риалов в жилищный и строительный сектор

БАКУ/Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) объем кредитов, выданных банками Ирана в жилищном и строительном секторе, вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

«За 7 месяцев объем кредитов, выданных иранскими банками в жилищном и строительном секторе, составил около 1,7 квадриллиона риалов (около 889 миллионов долларов). За аналогичный период прошлого иранского года иранскими банками в жилищном и строительном секторе было выдано кредитов на сумму около 1,48 квадриллиона риалов (около 773 миллионов долларов)», — отмечается в статистике.

Согласно статистическим данным, за указанный период на строительные работы в жилищно-строительной сфере было выдано кредитов на сумму около 791 триллиона риалов (около 414 миллионов долларов).

В статистике сообщается, что за 7 месяцев банки Ирана выдали кредиты в качестве оборотного капитала в жилищном и строительном секторе на сумму 550 триллионов риалов (около 288 миллионов долларов).

Отмечается, что за указанный период в жилищном и строительном секторе было выдано около 274 триллионов риалов (около 143 миллионов долларов) кредитов на покупку жилья, 62,5 триллиона риалов (около 32,7 миллиона долларов) — на девелоперские работы, 5,31 триллиона риалов (около 2,78 миллиона долларов) — на депозиты по аренде жилья.

За 7 месяцев иранские банки выдали в жилищно-строительном секторе 6,33 триллиона риалов (около 3,31 миллиона долларов) кредитов на покупку личного автотранспорта, 4,98 триллиона риалов (около 2,61 миллиона долларов) — на ремонтные работы, 2,99 триллиона риалов (около 1,56 миллиона долларов) — на самозанятость и 991 миллиард риалов (около 519 тысяч долларов) — на кредиты на безвозмездной основе.

Отметим, что за 7 месяцев текущего иранского года банки и финансовые институты Ирана выдали кредиты в различных секторах на сумму около 71,5 квадриллиона риалов (около 37,4 миллиарда долларов). Объем кредитов, выданных за 7 месяцев, вырос на 71,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.