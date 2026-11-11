Кыргызстан предложил программу развития органического сельского хозяйства для горных стран на COP31

БАКУ /Trend/ – Кыргызстан предложил разработать международную программу «Органические территории горных стран – углеродный потенциал почв и экосистем, климатическая и продовольственная безопасность» на 2027–2032 годы, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства и повышение климатической устойчивости горных регионов.

Об этом сообщает министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Инициатива была представлена 10 ноября 2026 года в ходе тематического мероприятия, посвященного органическому сельскому хозяйству, организованного министерством на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция).

Заместитель министра Мирбек Дуйшеев, открывая мероприятие, обозначил основные приоритеты государственной политики в области органического сельского хозяйства и представил инициативу «Органические территории».

В своем выступлении он подчеркнул важность развития органического производства для восстановления земель, сохранения горных экосистем и рационального использования природных ресурсов. Особое внимание также было уделено Программе развития органического производства Кыргызстана на 2025–2029 годы.

В ходе мероприятия Кыргызстан предложил приступить к разработке международной программы «Органические территории горных стран – углеродный потенциал почв и экосистем, климатическая и продовольственная безопасность» на 2027–2032 годы.

Инициатива призвана объединить горные государства, международные организации, научное сообщество и финансовые институты для содействия устойчивому развитию горных территорий.

Горные страны особенно уязвимы к последствиям изменения климата. Ускоренная деградация земель, сокращение водных ресурсов, изменение природных экосистем и снижение устойчивости сельского хозяйства требуют комплексных решений, учитывающих экологические, экономические и социальные задачи.

Инициатива «Органические территории» предусматривает новую модель устойчивого развития горных регионов. Она предполагает расширение экологически чистого сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия почв, сохранение биоразнообразия, рациональное использование водных ресурсов, внедрение водосберегающих и климатически устойчивых технологий, а также поддержку местных фермеров и перерабатывающих предприятий.

Предлагаемая программа на 2027–2032 годы предусматривает создание пилотных органических территорий в горных странах, внедрение системы климатического мониторинга для оценки потенциала почв и экосистем по поглощению и накоплению углерода, а также привлечение финансирования международных климатических фондов и инвестиционных институтов.

На мероприятии выступили представители министерства, Кыргызской ассоциации землепользователей и лесопользователей, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представитель Филиппин.

Участники обменялись опытом, передовыми практиками и предложениями в области органического сельского хозяйства, восстановления земель, климатического финансирования и привлечения международных инвестиций.

По итогам мероприятия Кыргызстан пригласил международных партнеров принять участие во Втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25», который состоится в Бишкеке 21–23 октября 2027 года.

Тематическое мероприятие стало важной площадкой для продвижения международных инициатив Кыргызстана в области органического сельского хозяйства, повышения климатической устойчивости и устойчивого развития горных территорий, а также расширения многостороннего сотрудничества.