Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в турецком городе Анталья, посетила азербайджанский павильон.

Знакомящейся с павильоном Лейле Алиевой была представлена информация о демонстрируемых здесь стендах и презентуемых проектах.

Напомним, что в павильоне посредством передовых технологических возможностей представлена информация о городах, природе, климате, системах образования и здравоохранения, туристических возможностях, транспортной инфраструктуре Азербайджана. Здесь посетители также могут дегустировать образцы азербайджанской национальной кухни.