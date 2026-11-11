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Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)

Азербайджан Новость 11 ноября 2026 16:01 (UTC +04:00)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/ Trend/ - Как сообщалось ранее, 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган искренне пообщались во время совместной фотосессии участников Саммита.

Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО)

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