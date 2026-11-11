В январе–сентябре производство бензина марки АИ-95 в Азербайджане сократилось

БАКУ/Trend/ - В январе–сентябре 2026 года производство автомобильного бензина марки АИ-95 в Азербайджане сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,6 процента, а бензина марки АИ-92 — на 0,3 процента.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев текущего года в Азербайджане было произведено 4,06 тысячи тонн бензина марки АИ-95. За соответствующий период прошлого года этот показатель составил 11,8 тысячи тонн. Таким образом, производство бензина АИ-95 в годовом сравнении сократилось на 7,74 тысячи тонн, или на 65,6 процента.

Весь объем бензина АИ-95, произведенный за отчетный период, зафиксирован в качестве товарного продукта. Так, товарное производство по этому виду бензина составило 4,06 тысячи тонн. Для сравнения отметим, что в январе–сентябре 2025 года этот показатель составлял 11,8 тысячи тонн.

За девять месяцев текущего года объем отгрузки бензина АИ-95 составил 5,52 тысячи тонн. Остаток продукции на конец отчетного периода зафиксирован на уровне 0,54 тысячи тонн.

В производстве бензина марки АИ-92 наблюдалась относительно стабильная динамика. В январе–сентябре 2026 года в Азербайджане было произведено 1 миллион 64,47 тысячи тонн бензина марки АИ-92. Учитывая, что за аналогичный период прошлого года было произведено 1 миллион 67,54 тысячи тонн продукции, годовое снижение составило 3,07 тысячи тонн, или 0,3 процента.

Товарное производство по бензину АИ-92 составило 1 миллион 64,47 тысячи тонн. Этот показатель на 0,3 процента меньше по сравнению с 1 миллионом 67,54 тысячи тонн, зафиксированными за соответствующий период прошлого года.

Наряду с этим, за отчетный период объем отгрузки бензина АИ-92 составил 1 миллион 88,75 тысячи тонн. Остаток по этой продукции на конец периода зафиксирован на уровне 44,95 тысячи тонн.

Снижение зафиксировано и в производстве дизельного топлива. Так, в январе–сентябре 2026 года было произведено 1 миллион 799,01 тысячи тонн дизельного топлива. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1 миллион 861,91 тысячи тонн. Производство дизельного топлива в годовом сравнении сократилось на 62,9 тысячи тонн, или на 3,4 процента.

Товарное производство по дизельному топливу составило 1 миллион 799,01 тысячи тонн. В то же время за отчетный период было отгружено 1 миллион 799,74 тысячи тонн дизельного топлива, а остаток продукции на конец периода составил 137,47 тысячи тонн.

Таким образом, в январе–сентябре 2026 года в Азербайджане наибольший объем производства среди указанных видов топлива зафиксирован по дизельному топливу.