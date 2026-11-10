Казахстан увеличил финансирование ремонта энергообъектов на 27%

БАКУ /Trend/ - Казахстан увеличил средний объем финансирования ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры на 27%, сократив таким образом износ оборудования на электростанциях до 52% в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, доложивший о готовности энергетической инфраструктуры страны к осенне-зимнему периоду.

По его словам, в рамках подготовки к отопительному сезону завершен ремонт восьми энергоблоков, 49 котлов и 37 турбин на электростанциях. В региональных электросетях отремонтировано 17,1 тысячи километров линий электропередачи и 444 подстанции. Кроме того, завершены работы на 377 километрах тепловых сетей.

"Финансирование ремонтных работ в среднем увеличено на 27 процентов. В результате износ оборудования электростанций снижен до 52 процентов, электрических сетей - до 65,7 процента, тепловых сетей - до 48 процентов. Количество технологических нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось в среднем на 6 процентов", - сказал Аккенженов.

Министр добавил, что потребители обеспечиваются электроэнергией и теплом, а возникающие технологические нарушения устраняются в установленные сроки. Отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Отметим, что энергосистема Казахстана охватывает обширную территорию со значительными климатическими различиями и объединяет крупные города, промышленные центры и региональные энергосистемы. Ее основу составляет Единая электроэнергетическая система страны, в состав которой входят около 28 тысяч километров воздушных линий электропередачи и 83 подстанции. Высоковольтные линии обеспечивают передачу электроэнергии от электростанций крупным потребителям, связывают северные, южные и западные регионы страны, а также соединяют энергосистему Казахстана с соседними государствами.

Основная часть электроэнергии в Казахстане вырабатывается на севере и северо-востоке страны, где крупные месторождения угля, в том числе Экибастузский угольный бассейн в Павлодарской области, обеспечивают топливом большие тепловые электростанции. На юге, где расположены крупные города, промышленные предприятия и сельскохозяйственные потребители, собственных генерирующих мощностей меньше. Поэтому регион частично зависит от поставок электроэнергии с севера по высоковольтным линиям.

В структуре энергогенерации Казахстана преобладают тепловые электростанции. Значительную часть оставшейся выработки обеспечивают гидроэлектростанции, крупные ветровые и солнечные электростанции, а также солнечные установки на крышах зданий.

Надежность этой инфраструктуры приобретает особое значение зимой, когда продолжительные морозы приводят к росту потребления электроэнергии и тепла. Климат Казахстана отличается резко выраженной континентальностью: на севере и востоке зимы продолжительные и суровые, а в отдельных районах температура опускается ниже -40 градусов Цельсия. В южных регионах зима, как правило, мягче.

Различается и продолжительность отопительного сезона: на юге она составляет около 151 дня, тогда как на севере может достигать 222 дней. При этом износ оборудования электростанций, электрических сетей и тепловых магистралей по-прежнему остается одной из основных проблем энергетического сектора.