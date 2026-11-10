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Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану

В мире Новость 10 ноября 2026 05:57 (UTC +04:00)
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану
Фото: Дональд Трамп / Facebook
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - США готовы в любой момент возобновить военные удары по Ирану, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы готовы нанести удары по Ирану в любой момент, когда захотим», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Доха, как и Эр-Рияд, предпочитает дипломатическое разрешение конфликта.

Об этом президент США сообщил после встречи в понедельник в Белом доме с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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