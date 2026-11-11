Итальянская Gamma Meccanica и Узбекистан заключили сделку на €104 млн (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Итальянская инженерная компания Gamma Meccanica, узбекистанская ECO BASALT и администрация Наманганской области подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию программы промышленного развития стоимостью 104 млн евро в Чустском районе Узбекистана.

Об этом в Gamma Meccanica сообщили в интервью Trend, отметив, что программа предусматривает развитие производства минеральной ваты, теплоизоляционных материалов и переработки пластика.

Соглашение было подписано по итогам визита делегации Наманганской области во главе с хокимом Шавкатжоном Абдуразаковым на производственные площадки Gamma Meccanica в итальянском городе Биббьяно 30 октября.

В ходе визита делегация встретилась с президентом Gamma Meccanica Андреа Бурини. Стороны обсудили промышленное развитие, технологическую модернизацию и перспективы долгосрочного сотрудничества между итальянскими и узбекистанскими компаниями.

Программа предусматривает модернизацию и расширение действующих производственных мощностей по выпуску минеральной ваты, включая установку дополнительного оборудования для производства субстратов из минеральной ваты, используемых в гидропонном сельском хозяйстве.

Еще одним ключевым направлением станет создание нового производственного предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей для промышленного строительства и теплоизоляции зданий.

Кроме того, программа включает создание специализированного предприятия по производству экологически безопасных субстратов на основе каменной ваты для тепличных хозяйств и гидропонного выращивания сельскохозяйственных культур.

На последующих этапах также рассматривается возможность организации производства плит из экструдированного пенополистирола (XPS) и внедрения технологий переработки пластиковых отходов, в том числе сельскохозяйственной пленки.

Реализация всей программы запланирована поэтапно до 2030 года.

Инвестиции и технологическое сотрудничество

Меморандум предусматривает инвестиционную программу общей ориентировочной стоимостью 104 млн евро. В эту сумму входят расходы на строительство производственных объектов и сопутствующей инфраструктуры, закупку сырья и технологического оборудования, его монтаж, а также другие затраты, связанные с запуском запланированных производств.

Gamma Meccanica внесет свой вклад в проект, опираясь на 50-летний опыт в области проектирования, производства и интеграции оборудования для выпуска и переработки минеральной ваты.

В зависимости от потребностей отдельных проектов и условий коммерческих соглашений сотрудничество может включать поставку оборудования, инженерные услуги, техническую поддержку, надзор за монтажными работами, помощь при вводе объектов в эксплуатацию и обучение персонала.

Кроме того, стороны определили переработку пластиковых отходов, эффективное использование ресурсов и внедрение экологически устойчивых промышленных технологий в качестве потенциальных направлений дальнейшего взаимодействия.

Меморандум устанавливает общие рамки сотрудничества. Технические характеристики проектов, условия финансирования, стоимость отдельных контрактов и графики реализации будут определяться отдельными соглашениями и соответствующими процедурами согласования.

Дополнительная информация о производственных мощностях и сроках реализации проектов будет представлена после завершения разработки планов по каждому из них.

Инициатива станет очередным шагом в расширении промышленного и технологического сотрудничества между Узбекистаном и Италией. Наманганская область рассчитывает привлечь иностранную экспертизу и развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.