Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анталье в рамках COP31 подписано «Соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере чистой энергетики между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики».

Как сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Соглашение направлено на развитие «зелёного энергетического коридора Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария», укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи электроэнергии. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и снабжения чистой электроэнергией, определение необходимых условий для её безопасной и бесперебойной передачи, а также совершенствование волоконно-оптической связи в рамках проекта.

Эта инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнёров и превращению нашей страны в межрегиональный энергетический узел.