Казахстан представил новую платформу климатических инвестиций на COP31 в Анталье

БАКУ /Trend/ – Казахстан представил концепцию Национальной платформы климатических инвестиций (QCIP) – национального механизма координации климатических инициатив и привлечения финансирования – в Национальном павильоне страны на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция).

Как сообщает Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, платформа призвана сформировать портфель приоритетных климатических проектов, повысить их инвестиционную привлекательность и привлечь внутренний и международный капитал.

QCIP будет работать под руководством министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, которое выступит национальным уполномоченным органом. Секретариат платформы разместится на базе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Платформа охватит все секторы экономики и объединит государственные органы, международные финансовые институты, климатические фонды, инвесторов и разработчиков проектов для координации усилий, подготовки приоритетных инициатив по привлечению инвестиций и мобилизации финансирования.

Одним из отраслевых компонентов QCIP станет Инвестиционная платформа справедливого энергетического перехода Казахстана (QaJET), разработанная министерством энергетики при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ее цель – содействовать развитию мощностей возобновляемой энергетики не менее чем на 10 гигаватт (ГВт) к 2035 году, а также модернизации электрических сетей, развитию систем накопления энергии и электрификации конечных потребителей.

В ходе мероприятия были подписаны два меморандума.

Первый предусматривает сотрудничество между Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов и Банком развития Казахстана в рамках QCIP.

Второй закрепляет партнерство между министерством энергетики, министерством экологии и природных ресурсов Казахстана и партнерами QaJET во главе с ЕБРР. Его подписание ознаменовало официальный запуск отраслевой платформы.

Запуск QCIP станет шагом на пути к практической реализации климатических обязательств Казахстана посредством инвестиционных проектов, расширению международного партнерства и привлечению частного капитала для перехода страны к низкоуглеродной экономике.