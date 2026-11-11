Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31

АНТАЛЬЯ /Trend/ – Международное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 в Анталье открывает возможности для дальнейшего продвижения климатической повестки.

Об этом заявил генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бен Мухаммед аль-Малик в беседе с журналистами на полях COP31 в Анталье, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы очень рады принять участие в одной из сессий, запланированных на 14 ноября в 13:00. Мы уверены, что наше участие вместе с Азербайджаном, как и всегда, будет весьма успешным», – отметил он.

Говоря о главном послании Турции и COP31 международному сообществу, генсек ICESCO подчеркнул необходимость перехода от климатических обещаний к практическим мерам.

«Я думаю, что послание всех конференций COP в целом остается примерно одинаковым, хотя и меняется в соответствии с изменениями окружающей среды и климата. Я надеюсь, что все участники этой конференции смогут превратить климатический диалог в конкретные действия. Также надеюсь, что все страны и организации возьмут на себя обязательство перейти от обещаний к действиям», – сказал он.

Отметим, что Азербайджан представлен широкой делегацией на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит 9–20 ноября 2026 года в турецкой Анталье. Делегация активно участвует в дискуссиях и мероприятиях в рамках конференции, представляя политику страны в соответствующих сферах и достигнутые результаты.

В рамках COP31 функционирует национальный павильон Азербайджана, созданный на основе концепции «Коридор диалога». В павильоне представлены потенциал страны в области возобновляемой энергетики, экспозиция «Коридоры зеленой энергии», проекты в сфере зеленой энергетики, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, первая аккумуляторная система накопления энергии, а также работа по защите биоразнообразия Каспийского моря. В павильоне запланировано проведение более 40 мероприятий, панельных дискуссий и встреч.

Председательство COP31 опирается на три основных принципа – диалог, консенсус и действия – и применяет новый подход к распределению полномочий между разными странами: организационное руководство возложено на Турцию, а руководство переговорным процессом – на Австралию.

Среди приоритетов COP31 также находится искусственный интеллект, в частности инициатива «Анталийское обязательство в области искусственного интеллекта». Повестка конференции включает вопросы нулевого уровня отходов, защиты морских и океанических экосистем, продовольственной безопасности, климатически устойчивых городов, механизмов реализации климатических мер, молодежи и образования, зеленой индустриализации и перехода к чистой энергетике.

COP31 имеет особое значение для Азербайджана с точки зрения обмена опытом, приобретенным в ходе проведения COP29, продолжения бакинского наследия и представления вклада страны в формирование глобальной климатической повестки.