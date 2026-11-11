Казахстан продвигает проект зеленого энергокоридора с Азербайджаном и Узбекистаном на COP31

БАКУ /Trend/ - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан продвигают совместный проект по созданию зеленого энергетического коридора для экспорта экологически чистой электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция).

Как сообщает правительство Казахстана, Бектенов принял участие в работе саммита по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что Казахстан последовательно развивает возобновляемые источники энергии. За последние шесть лет их доля в энергобалансе страны увеличилась в четыре раза и в 2026 году достигла 8 процентов. К 2030 году этот показатель планируется довести до 15 процентов.

Наряду с этим Казахстан развивает атомную энергетику, проекты в области ветровой и солнечной генерации, а также производство зеленого водорода.

Отдельно Бектенов выделил трехсторонний проект Казахстана, Азербайджана и Узбекистана по созданию зеленого энергетического коридора, предусматривающего экспорт экологически чистой электроэнергии.

Говоря о региональном сотрудничестве в сфере экологии, премьер-министр подчеркнул необходимость совместных усилий для решения актуальных проблем, прежде всего обеспечения водной безопасности.

«Решение проблем экологии требует более тесного сотрудничества. В апреле этого года Астана принимала первый Региональный экологический саммит. Декларация об экологической солидарности Центральной Азии, принятая по итогам саммита, заложила фундамент для совместных действий. В основе этой общей приверженности лежит один из наиболее актуальных для нас приоритетов – обеспечение водной безопасности», – отметил Бектенов.

В этой связи он напомнил об инициативе президента Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

«Мы приглашаем всех заинтересованных партнеров принять участие в этом процессе», – добавил премьер-министр.

Бектенов также рассказал о национальной экологической инициативе «Таза Қазақстан», которая, по его словам, стала общенациональным движением и получила закрепление в Конституции страны.

Сегодня более 6 миллионов казахстанцев участвуют в мероприятиях по защите окружающей среды. За последние пять лет по всей стране было высажено около 1,7 миллиарда деревьев. В 2027 году планируется посадить еще 270 миллионов саженцев, что позволит достичь установленной президентом цели в 2 миллиарда деревьев.

Среди других направлений климатической повестки Казахстана премьер-министр назвал проект Alatau City, предусматривающий создание города с низким уровнем выбросов углерода. Кроме того, страна внедряет искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для прогнозирования природных рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В завершение выступления Бектенов подтвердил готовность Казахстана расширять международное сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата.