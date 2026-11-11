Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,5 доллара США, или на 1,49%, и составила 99,40 доллара США.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,05 доллара, или на 1,09%, и составила 95,13 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,13 доллара, или на 1,65%, и составила 67,30 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,2 доллара, или на 1,31%, и составила 90,56 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, в среду цены на сырую нефть стабилизировались на уровне выше 86 долларов за баррель.

«Вместе с тем на фоне признаков ослабления напряженности между США и Ираном цены продолжают оставаться вблизи минимальных значений за последние 11 недель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимость в нанесении дополнительных военных ударов по Ирану может отпасть. Это заявление усилило оптимизм относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта.

В то же время демократы в Конгрессе рассматривают возможность использовать приближающийся крайний срок утверждения финансирования правительства для оказания давления на администрацию Трампа с целью завершения конфликта.

Несмотря на продолжающиеся нападения на суда в Ормузском проливе, поставки нефти с Ближнего Востока практически вернулись к уровням, существовавшим до начала войны.

Однако неопределенность сохраняется, поскольку Иран требует отмены санкций США и морской блокады до того, как согласится на мирные переговоры.

Цена сырой нефти марки WTI, являющейся основным нефтяным ориентиром США, снизилась примерно на 20% по сравнению с пиковым уровнем конца октября. На фоне усиления ожиданий ослабления напряженности и восстановления экспорта нефти из региона цены за последнее время утратили большую часть предыдущего роста», - отмечается в информации.