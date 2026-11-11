Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

БАКУ/ Trend/ - Зять и специальный посланник Президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал конструктивными трехсторонние встречи с участием представителей России, США и Украины, состоявшиеся во вторник в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Кушнер написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы воодушевлены результатами сегодняшних конструктивных переговоров. По указанию президента мы работаем над разработкой механизмов безопасности, которые позволят положить конец этой разрушительной войне и обеспечить суверенитет, безопасность и процветание Украины, а также прочный мир в Европе», — заявил Кушнер.