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Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

США Новость 11 ноября 2026 01:12 (UTC +04:00)
Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Фото: Jared Kushner / Facebook
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Зять и специальный посланник Президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал конструктивными трехсторонние встречи с участием представителей России, США и Украины, состоявшиеся во вторник в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Кушнер написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы воодушевлены результатами сегодняшних конструктивных переговоров. По указанию президента мы работаем над разработкой механизмов безопасности, которые позволят положить конец этой разрушительной войне и обеспечить суверенитет, безопасность и процветание Украины, а также прочный мир в Европе», — заявил Кушнер.

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