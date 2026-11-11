Узбекистан предложил создать модель климатической интеграции для Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Узбекистан выступил с инициативой развития в Центральной Азии модели климатической интеграции, направленной на укрепление регионального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция).

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиёев отметил, что страны региона сталкиваются с растущими климатическими угрозами, включая таяние ледников, дефицит воды и экстремальные засухи. По его словам, эти общие вызовы требуют совместных действий государств Центральной Азии.

Президент предложил начать развитие климатической интеграции по трем основным направлениям: информационному, технологическому и финансовому.

В рамках первого направления Узбекистан предлагает при содействии Всемирной метеорологической организации приступить к созданию инфраструктуры обмена информацией о климатических рисках.

На первоначальном этапе предполагается наладить систему раннего предупреждения для оперативного реагирования на природные катаклизмы. Следующим шагом должно стать формирование общих показателей и механизмов совместного мониторинга медленно развивающихся стихийных бедствий.

Второе направление предусматривает развитие природоподобных технологий, которые могут применяться для восстановления почв, поглощения углерода на засушливых территориях и борьбы с пыльно-песчаными бурями.

В этой связи Мирзиёев отметил ежегодную выставку ECO-EXPO, где представляются передовые практики и перспективные экологические инновации. Узбекистан намерен превратить ее в постоянно действующую инвестиционно-технологическую площадку для продвижения современных экологических решений с учетом особенностей региона.

Третьим направлением президент назвал финансирование климатических проектов. По его словам, Центральной Азии необходимы достаточные и предсказуемые финансовые ресурсы, учитывающие местные условия и потребности.

«Предлагаем проработать с банками развития и целевыми фондами новые инструменты поддержки, включая льготные гранты, а также механизмы "синего" и "аридного" финансирования», – заявил Мирзиёев.

Он призвал страны и международные организации, участвующие в COP31, поддержать инициативу и наполнить ее конкретным практическим содержанием. Президент также предложил применять эту модель в других регионах мира, заинтересованных в подобном сотрудничестве.

Мирзиёев подчеркнул, что ни одна страна не может самостоятельно решить проблемы изменения климата, поэтому объединение усилий на региональном и международном уровнях приобретает особое значение.