На переговорах в Абу-Даби обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными - Зеленский

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Вoлoдимир Зеленский заявил, что в ходе трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными.

Oб этом Зеленский заявил в беседе с журналистами в Дании.

По его словам, стороны рассматривают возможность проведения обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».

Зеленский отметил, что представители США проведут переговоры с российской стороной по данному предложению.

Он также сообщил, что в ходе встречи российская делегация подняла территориальный вопрос. При этом президент Украины подчеркнул, что обсуждение этой темы должно проходить на уровне глав государств.

Ожидается, что на следующем этапе переговоров стороны рассмотрят вопросы деэскалации, энергетической безопасности и ситуации в Черном море.