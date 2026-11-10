Эксперт об угрозах кибератак на системы охлаждения для предприятий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кибератаки на системы управления холодильным оборудованием создают серьезные риски для продовольственной безопасности и сохранности медицинской продукции.

Как сообщили в Национальном агентстве кибербезопасности (НАК), в последние недели в ряде европейских стран были зафиксированы подобные вмешательства. В результате атак изменялся температурный режим оборудования, из-за чего хранящаяся продукция приходила в негодность.

Какие угрозы подобные атаки представляют для предприятий Азербайджана? Какие уязвимости существуют у подключенных к интернету систем охлаждения и какие меры необходимо принять для предотвращения возможных вмешательств?

Специалист в области информационных технологий Джафар Наджафов в комментарии Trend заявил, что подобные кибератаки направлены не на обычные бытовые холодильники, а на системы охлаждения крупных супермаркетов, складов и больниц.

По его словам, в таких системах используются специальные платформы управления, подключенные к интернету. Они позволяют отслеживать температуру, регулировать работу оборудования и дистанционно реагировать на возможные неисправности.

"Хакеры получают несанкционированный доступ к панелям управления этими системами и изменяют температуру и другие параметры. В результате хранящаяся продукция портится. В больницах, особенно в банках крови, запасы донорской крови, которые должны храниться при определенной температуре, также могут прийти в негодность", - отметил специалист.

Дж. Наджафов подчеркнул, что для предотвращения подобных рисков в Азербайджане необходимо усилить защиту оборудования, подключенного к интернету и управляемого дистанционно.

"В первую очередь необходимо изменить стандартные пароли таких систем и регулярно обновлять программное обеспечение. Следует внедрить дополнительные меры безопасности, в том числе двухфакторную аутентификацию. Доступ к системам управления должен быть разрешен только с определенных IP-адресов и предоставляться исключительно лицам, имеющим соответствующие полномочия. Это позволит исключить возможность изменения параметров посторонними", - заявил он.

Специалист добавил, что подключенные к интернету камеры видеонаблюдения и другое оборудование также могут становиться мишенью кибератак. Поэтому необходимо уделять особое внимание защите всех устройств, предусматривающих возможность дистанционного управления.