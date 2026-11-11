Саммит лидеров COP31 имеет большое значение для региона - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) имеет большое значение для региона.

Как сообщает информационный портал Президента Ирана, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в Тегеране перед отъездом в Турцию для участия в Саммите лидеров COP31.

«В рамках визита будет предоставлена информация об ущербе, нанесенном окружающей среде Ирана США и Израилем, а также о негативных последствиях войны», – отметил он.

Пезешкиан заявил, что встречи с лидерами различных стран в рамках саммита открывают большие возможности. По его словам, в ходе визита запланированы встречи с главами более 10 государств и официальными лицами, в том числе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пезешкиан отметил, что отношения между Ираном и Турцией находятся на очень хорошем уровне. По его словам, Иран и Турцию связывают многочисленные общие интересы в региональной, экономической, социальной и культурной сферах, и, безусловно, это сотрудничество может способствовать укреплению двусторонних отношений и безопасности в регионе.

Отметим, что COP31 проходит с 9 по 20 ноября в турецком городе Анталья.