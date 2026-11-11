ING Group прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 5,6% в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,7 процента в 2026 году, 5,6 процента в 2027 году и 6 процентов в 2028 году.

Об этом свидетельствуют данные ING Group по состоянию на 10 ноября.

Согласно прогнозам, в третьем и четвертом кварталах 2026 года годовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 5,7 процента. Предполагается, что в первом квартале 2027 года этот показатель снизится до 5,5 процента и останется на том же уровне во втором квартале.

По оценкам ING Group, в третьем квартале 2027 года годовая инфляция снизится до 5,4 процента. Аналогичный показатель прогнозируется и на четвертый квартал.

Таким образом, организация ожидает, что среднегодовая инфляция в 2027 году составит 5,6 процента. В 2028 году этот показатель, согласно прогнозам, вырастет до 6 процентов.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что в среднесрочной перспективе годовая инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона.

"Согласно октябрьским прогнозам по базовому сценарию, ожидается, что годовая инфляция составит 5,9 процента как по итогам 2026 года, так и по итогам 2027 года. По сравнению с июльским прогнозом оценка инфляции на 2026 год пересмотрена в сторону понижения на 0,2 процентного пункта, а на 2027 год - в сторону повышения на 0,1 процентного пункта. Отметим, что прогнозы по базовому сценарию предусматривают сохранение стабильности регулируемых государством цен и тарифов.

Риски для инфляции связаны преимущественно с международной обстановкой. На фоне глобальной геополитической неопределенности сохраняются значительные риски роста цен на энергоносители и продовольствие, а также переноса этого роста на внутренние цены через основных торговых партнеров. Степень такого переноса, наряду с другими факторами, будет зависеть от динамики номинального эффективного обменного курса маната.

В дальнейшем прогнозы Центрального банка по инфляции будут пересматриваться преимущественно с учетом масштабов реализации указанных рисков. В условиях текущей фискальной и денежно-кредитной политики не ожидается, что внутренний спрос приведет к существенному усилению инфляционного давления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона (4±2 процента) и соответствует прогнозной траектории базового сценария.

"В сентябре 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,5 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже аналогичного показателя за август. Годовой рост цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,9 процента, на платные услуги - 5,1 процента, на непродовольственные товары - 3,6 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,9 процента".