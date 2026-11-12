В Азербайджане увеличилась добыча попутного газа

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре 2026 года объем попутного газа, добытого на нефтяных месторождениях Азербайджана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 процента и составил 11 миллиардов 675,95 миллиона кубометров.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного комитета по статистике, в январе–сентябре 2025 года в Азербайджане было добыто 11 миллиардов 217,88 миллиона кубометров попутного газа. Таким образом, за девять месяцев текущего года добыча выросла на 458,07 миллиона кубометров.

За отчетный период в качестве товарного продукта было учтено 3 миллиарда 183,12 миллиона кубометров добытого попутного газа. Это на 7,8 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года (2 миллиарда 952,05 миллиона кубометров).

Таким образом, в январе–сентябре 2026 года в Азербайджане отмечен рост как общей добычи, так и объема товарного попутного газа.

Отметим, что, по данным министерства энергетики, в январе–сентябре 2026 года в Азербайджане в целом было добыто 37,9 миллиарда кубометров газа. Из них 10,8 миллиарда кубометров пришлось на долю месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 20,6 миллиарда кубометров — "Шахдениз", 1,2 миллиарда кубометров — "Абшерон", а 5,3 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

По данным Государственного таможенного комитета, за первые 9 месяцев текущего года из Азербайджана экспортировано 18,4 миллиарда кубометров газа. Из них 8,6 миллиарда кубометров отправлено в Европу, 7 миллиардов кубометров — в Турцию (в том числе 4,2 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP)), 1,6 миллиарда кубометров — в Грузию и 1,2 миллиарда кубометров — в Сирию.

В то же время в январе–сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 17,994 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 миллиарда долларов. Это в стоимостном выражении на 250 миллионов долларов, или на 3,7 процента, а по объему на 534 миллиона кубометров, или на 2,9 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.