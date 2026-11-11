Президент Турции поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Мы выражаем благодарность премьер-министру Австралии Энтони Албанизу за вклад в уникальную модель партнерства, подготовленную для COP31, а также Бразилии и братскому Азербайджану, поделившимся опытом, полученным на предыдущих саммитах.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Он также отметил, что в мире в чрезмерных объемах используются природные ресурсы, а продовольственная безопасность находится под угрозой.

«Экологическая чувствительность является одной из общих ценностей всех древних цивилизаций, глубоких культур и религий. У нас как у человечества есть только одна крыша над домом — и это небо. У нас нет другого неба, другой Земли, морей, океанов и лесов. Однако сегодня человечество из-за последствий чрезмерного потребления переживает, пожалуй, один из самых глубоких кризисов существования в своей истории. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами — от глобального потепления до уничтожения биоразнообразия, от чрезмерного потребления природных ресурсов до рисков для продовольственной безопасности, от экологических разрушений до внезапных и разрушительных климатических явлений. Все мы очень хорошо знаем, что горящий лес, высыхающая река, загрязняемое море, срубленное дерево причиняют боль всей планете», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.