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Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

Политика Новость 11 ноября 2026 18:14 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АНТАЛЬЯ /Trend/ - 11 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

В Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул, сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti), член Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

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