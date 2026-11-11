Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - 11 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику.

В Международном аэропорту Антальи в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул, сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti), член Великого национального собрания Турции Кюршад Зорлу, губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.