Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой Европы

БАКУ /Trend/ - В греческом городе Херсониссос на острове Крит состоялись партии VIII тура чемпионата Европы по шахматам среди юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет.

В соревнованиях среди девушек до 18 лет Нармин Абдинова показала феноменальный результат, одержав победу над польской шахматисткой Кларой Шоткой в отчетном туре. Эта победа стала для Абдиновой восьмой подряд на континентальном первенстве.

Одержав победы во всех проведенных партиях, Нармин Абдинова досрочно завоевала титул чемпионки Европы независимо от результата завтрашнего матча IX тура.

Отметим, что последнюю золотую медаль чемпионата Европы в категории U-18 среди девушек Азербайджан завоевал в 2014 году в Батуми — ее обладательницей стала Ульвия Фаталиева.

Чемпионат Европы завершится завтра.