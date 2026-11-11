От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС

БАКУ/Trend/ - В эпоху изменения геополитического ландшафта Европы, пересмотра архитектуры безопасности и превращения энергоснабжения и транспортных связей в стратегические приоритеты государств особую значимость приобретает возрастающая роль Азербайджана в международных политических процессах.

Именно с этой точки зрения привлекает внимание и 9-й Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 12 ноября в столице Ирландии Дублине. Эта встреча, объединяющая около 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих европейских и международных институтов, не только открывает новые дипломатические возможности во взаимоотношениях Азербайджана с Европой, но и выдвигает на первый план позиции нашей страны как государства, которое примет у себя Саммит ЕПС в 2028 году.

Участие Азербайджана в этой платформе — это не просто вопрос представительства на международных мероприятиях; это важнейшее дипломатическое направление с точки зрения защиты национальных интересов, презентации региональных инициатив, демонстрации вклада в энергетическую и транспортную безопасность, а также обретения права голоса в формировании будущей политической и экономической повестки дня Европы.

Европейское политическое сообщество: новое пространство политического диалога, формирующееся вокруг общих проблем континента

Зарождение Европейского политического сообщества совпало с периодом резкого усиления потребностей Европы в области безопасности и политической координации. Основа платформы была заложена в октябре 2022 года в столице Чехии Праге. Функционируя в качестве неформального межправительственного формата политического диалога, ЕПС объединяет на единой дискуссионной площадке все государства-члены Европейского союза, а также страны, входящие в более широкую европейскую географию. В саммитах, наряду с главами государств и правительств, принимают участие руководители Европейской комиссии, Совета Европейского союза, Европейского парламента и других многосторонних структур.

Главная миссия ЕПС заключается в интенсификации политических контактов между государствами, расширении сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, и внесении вклада в укрепление безопасности, стабильности и процветания на европейском континентe. Наряду с этим, платформа создает дополнительные возможности для политического и практического обмена между ЕС и странами, не являющимися его членами. Здесь необходимо особо подчеркнуть важный момент: ЕПС не заменяет деятельность существующих международных организаций и не выполняет роль альтернативы механизмам членства в Европейском союзе. Его суть заключается в создании условий для ведения равноправного диалога европейских государств, обладающих различным политическим статусом. Эта особенность характеризует платформу как более широкое политическое пространство, выходящее за рамки институциональных границ континента.

Начиная с 2023 года, проведение саммитов дважды в год на ротационной основе в странах—членах и не членах Евросоюза расширило географический и политический охват формата. Хотя каждое из организованных до сих пор восьми заседаний проходило в различных международных условиях, ключевое место в их повестке дня занимали вопросы безопасности, экономической устойчивости, энергетики, транспорта, миграции и регионального сотрудничества. Это создало широкие политические возможности для участия Азербайджана в платформе.

Опыт восьми саммитов: последовательное участие Азербайджана в европейском диалоге

Саммит ЕПС, состоявшийся в Праге 6 октября 2022 года, собрал глав государств и правительств 44 стран. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе", посвященном теме мира и безопасности на европейском континенте. Дискуссии первой встречи не ограничились лишь вопросами мира и безопасности, а затронули также экономическое положение, энергетику, климат, миграцию. Тем самым были определены основные направления дальнейшей деятельности платформы.

Во втором саммите, прошедшем в июне 2023 года в селе Булбоака в Молдове, приняли участие лидеры 45 стран. Президент Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе" по вопросам энергетической безопасности. В центре обсуждений находились совместная деятельность по обеспечению мира и безопасности в Европе, укрепление энергетической устойчивости, а также вопросы транспорта и мобильности. Эта встреча также стала важной платформой с точки зрения представления позиций Азербайджана в качестве значимого для Европы партнера в энергетической сфере.

В третьем саммите, организованном в октябре того же года в испанском городе Гранада, приняли участие главы государств и правительств 44 стран. Лидеры обсудили пути достижения более устойчивого и процветающего развития Европы, укрепления стратегических позиций континента в глобальных процессах. На данном этапе повестка дня ЕПС уже не ограничивалась лишь устранением текущих кризисов, а охватывала долгосрочные геополитические и экономические перспективы Европы.

К четвертому саммиту, состоявшемуся в июле 2024 года в британском городе Оксфорд, присоединились лидеры 43 государств. Президент Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе", посвященном вопросам энергетики и взаимосвязанности. Темы энергетики, безопасности и миграции составили главные направления обсуждений встречи. Участие Азербайджана в этих дискуссиях имело особое значение с точки зрения вынесения на повестку дня значимости энергетических ресурсов и транзитных возможностей нашей страны для Европы.

В пятом саммите, прошедшем в ноябре 2024 года в столице Венгрии Будапеште, приняли участие главы государств и правительств 42 стран. Проблемы безопасности Европы, незаконная миграция, энергообеспечение, транспорт, информационные технологии и экономическая безопасность стали ключевыми вопросами, обсужденными лидерами. Объединение этих тем в единой повестке дня показало, что современное понимание безопасности в Европе уже не ограничивается военно-политической сферой, а экономика, технологии и инфраструктура также стали неотъемлемой частью общей системы безопасности.

В шестом саммите, организованном в мае 2025 года в столице Албании Тиране, приняли участие главы государств и правительств из почти 50 стран. Президент Ильхам Алиев присутствовал на открытии пленарного заседания. Развитие инноваций, устойчивость в энергетике и промышленности, повышение экономической конкурентоспособности и вопросы миграции стали главными темами обсуждений встречи.

Седьмой саммит, состоявшийся в октябре 2025 года в столице Дании Копенгагене, также собрал лидеров около 50 стран. На мероприятии, в котором принял участие Президент Ильхам Алиев, обсуждались общая ситуация с безопасностью в Европе, российско-украинская война, экономическая безопасность, миграция, традиционные и гибридные угрозы. Повестка дня этой встречи в очередной раз продемонстрировала диверсификацию угроз, с которыми сталкиваются европейские государства, и важность политической координации для их решения.

Восьмой саммит ЕПС прошел в мае 2026 года в столице Армении Ереване. Президент Ильхам Алиев присоединился к встрече посредством видеосвязи и выступил с речью. Такой формат участия не только обеспечил непрерывность представительства Азербайджана на платформе, но и позволил нашей стране выразить свою позицию по региональным и международным вопросам на самом высоком политическом уровне. Именно на той встрече принятие предложения о проведении Саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году стало важным результатом с точки зрения дипломатической деятельности нашей страны.

Таким образом, восемь саммитов, проведенных от Праги до Еревана, наглядно демонстрируют последовательное участие Азербайджана в европейском политическом пространстве, прямое представительство руководства страны в обсуждениях актуальных проблем континента и активную дипломатическую деятельность в русле защиты национальных интересов на международном уровне.

Повестка дня в Дублине: энергетика, взаимосвязанность и безопасность

Общей темой девятого саммита, который пройдет 12 ноября в Дублине, станет «Сильная, безопасная и взаимосвязанная Европа». В мероприятии ожидается участие около 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих европейских и международных институтов. Согласно официальной информации Совета Европейского союза, на встречу приглашены 48 глав государств и правительств. Этот показатель свидетельствует о широких возможностях политического представительства саммита и важности, придаваемой общим проблемам европейского континента.

Повестка дня дублинской встречи сформирована по двум основным направлениям. Первый "круглый стол" будет посвящен теме "Построение конкурентоспособной Европы — инновации, взаимосвязанность и доступная энергия". На нем планируется обсудить поощрение инноваций, включая стремительно развивающиеся технологии, совершенствование транспортных и иных возможностей взаимосвязанности по всей Европе, надежность энергоснабжения и ценовую доступность.

Темой второго "круглого стола" станет "Обеспечение безопасности и обороны демократической Европы". Продолжение российско-украинской войны, рост гибридных и киберугроз в Европе, защита демократических институтов и ценностей составят главные направления обсуждений.

Содержание этой повестки дня напрямую перекликается со стратегическими интересами Азербайджана, поскольку наша страна является государством, которое не просто ведет дискуссии в сфере энергетической безопасности и международных связей, но уже реализует крупномасштабные проекты и вносит реальный вклад в региональное и межконтинентальное сотрудничество. Участие Азербайджана в Дублинском саммите создает благоприятную возможность для презентации именно этого опыта на уровне европейских лидеров.

Говоря о конкурентоспособности Европы, невозможно отдельно рассматривать энергообеспечение. Развитие промышленности, внедрение технологических инноваций, функционирование транспортных систем и экономический рост напрямую зависят от надежных источников энергии. Стоимость энергетических ресурсов и безопасность маршрутов поставок также являются ключевыми факторами, влияющими на экономические решения европейских государств. В этом смысле роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы нельзя оценивать лишь в рамках двусторонних экономических отношений. Наша страна выступает важнейшим партнером в диверсификации энергетических источников и направлений поставок на континенте.

Южный газовый коридор и Средний коридор: стратегическое преимущество Азербайджана

Одним из важнейших направлений энергетического сотрудничества Азербайджана с Европой является Южный газовый коридор. Этот инфраструктурный проект по доставке энергетических ресурсов Каспийского бассейна на европейские рынки значительно укрепил позиции нашей страны в международной энергетической системе. Начало функционирования Южного газового коридора является важным результатом с точки зрения создания альтернативных маршрутов газоснабжения Европы. По данным Европейской комиссии, эта система протяженностью 3 500 километров состоит из проектов Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP. Посредством коридора природный газ, добываемый с месторождения Шахдениз, доставляется из Азербайджана через Грузию в Турцию, а оттуда через Грецию, Албанию и Адриатическое море — в Италию. Выход на Болгарию и Балкано-Дунайский регион также обеспечивается через соответствующие соединения.

Значение этого проекта созвучно с политикой Европы по снижению зависимости от энергоносителей и диверсификации маршрутов поставок. Экспорт газа из Азербайджана вносит практический вклад в энергетическую безопасность европейского рынка. Следовательно, участие нашей страны в обсуждениях вопросов энергетики на Дублинском саммите — это не просто обсуждение перспектив будущего сотрудничества, а презентация уже сформировавшегося стратегического партнерства.

Другим важным направлением, повышающим геостратегическое значение Азербайджана, является Средний коридор. Этот транспортный маршрут, берущий начало в Китае и Центральной Азии и проходящий через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу, играет важную роль в развитии межконтинентальной торговли. Осуществляемые через Каспий перевозки, современная портовая инфраструктура, возможности железнодорожного и автомобильного транспорта превращают нашу страну в один из важнейших транзитных центров между Европой и Азией.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие транспортно-логистические проекты повышают конкурентоспособность этих связей. Хотя географическое положение Азербайджана создает здесь важное преимущество, главным фактором, определяющим транзитный потенциал нашей страны, является не только география. Созданная за последние годы инфраструктура, осуществленные инвестиции и сотрудничество, выстроенное с международными партнерами, превратили это преимущество в реальные экономические возможности.

С этой точки зрения вынесение на обсуждение на Дублинском саммите вопроса улучшения взаимосвязанности по всей Европе имеет для Азербайджана особую значимость. Расширение возможностей доступа Европы к азиатским рынкам, повышение надежности цепочек поставок и развитие альтернативных транспортных маршрутов совпадают с региональными инициативами Азербайджана. Наша страна в этом процессе выступает не просто транзитной территорией, а независимым партнером, объединяющим различные экономические и транспортные системы и создающим условия для расширения сотрудничества.

По сути, обсуждение энергетического и транспортного направлений в рамках одного саммита выявляет важнейшую реальность современных международных отношений: экономическая мощь и политическое влияние все больше измеряются масштабами создаваемых государствами связей, вкладом в энергообеспечение и ролью в региональной стабильности. Азербайджан достигнутыми в этих сферах результатами укрепляет статус надежного партнера Европы.

Региональный мир и безопасность: принципиальная позиция Азербайджана

Вторым ключевым направлением Дублинского саммита является обеспечение безопасности и обороны демократической Европы. Однако суть понятия безопасности не должна измеряться лишь военными возможностями. Уважение к суверенитету государств, защита территориальной целостности, соблюдение норм и принципов международного права также являются главными условиями устойчивой системы безопасности.

Именно эти принципы лежат в основе позиции, отстаиваемой Азербайджаном в международных отношениях. Наша страна долгие годы держала в повестке дня международных платформ вопросы обеспечения территориальной целостности и суверенитета. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в очередной раз продемонстрировало важность фундаментальных принципов международного права. Этот опыт дает нашей стране прочную политическую основу для принципиального выражения своей позиции по вопросам безопасности, суверенитета и региональной стабильности.

Укрепление мира на Южном Кавказе также входит в число важных приоритетов внешней политики Азербайджана. Нормализация отношений с Арменией и продвижение мирной повестки открывают новые возможности для будущего развития региона. Участие Президента Ильхама Алиева посредством видеосвязи в восьмом саммите, прошедшем в Ереване, а также принятие предложения Азербайджана принять у себя один из следующих саммитов имеют в этом плане особый политический смысл.

Избрание Азербайджана страной, которая примет у себя Саммит ЕПС в 2028 году, также важно с точки зрения расширения возможностей диалога и сотрудничества в регионе. Это решение является показателем активного участия Азербайджана в международных платформах и его возрастающей роли в региональных процессах. В то же время поддержка Арменией кандидатуры Азербайджана является примечательным моментом с точки зрения продвижения мирной повестки дня в политико-дипломатической плоскости.

Баку — один из новых центров международной дипломатии

Будущее проведение Азербайджаном 12-го Саммита ЕПС является важным показателем международного авторитета нашей страны и ее возрастающей роли в многосторонней дипломатии. Это решение, принятое при единогласной поддержке государств, подтверждает, что Азербайджан является не просто участником платформы, но и одной из ключевых сторон, несущих ответственность за организацию ее будущей деятельности.

Президент Ильхам Алиев 4 мая 2026 года в своем обращении посредством видеосвязи к участникам восьмого саммита ЕПС в Ереване объявил о принятии предложения о проведении встречи в мае 2028 года в Азербайджане и пригласил участников в нашу страну. Это решение создает важную возможность для выведения политического диалога Азербайджана с европейскими государствами на новый этап.

Основной привлекающий внимание момент заключается в том, что возможности Азербайджана по проведению международных мероприятий охватывают различные географии и политические платформы. Наша страна принимает активное участие в форматах многостороннего сотрудничества как Европы, так и Азии, а также исламского мира. Это свидетельствует о многовекторном характере внешней политики, о значимости, придаваемой выстраиванию основанных на взаимных интересах отношений с различными государствами.

Проведение Азербайджаном в 2026 году Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стало одним из важных достижений в этом направлении. Седьмой саммит СВМДА, прошедший 15 октября в Баку, собрал представителей высокого уровня государств-членов организации. Продление председательства Азербайджана при единогласной поддержке стран-членов еще на два года — до 2028 года — является выражением оказанного нашей стране доверия. Данное решение стало результатом позитивной оценки на международном уровне деятельности, осуществляемой Азербайджаном в направлении укрепления диалога, доверия и сотрудничества в Азии.

Другим важным событием является проведение в 2027 году в Баку 16-го Саммита Организации исламского сотрудничества. Наряду с проведением этой встречи, Азербайджан будет осуществлять и трехлетнее председательство в организации. Организация этого важного саммита ОИС, объединяющей около 60 стран, в Баку служит укреплению политических и дипломатических позиций нашей страны в исламском мире. Это в то же время является показателем вклада Азербайджана в развитие солидарности, взаимной поддержки и экономического сотрудничества между мусульманскими странами.

Таким образом, проведение в 2026 году Саммита СВМДА в Баку и продление председательства в организации до 2028 года, организация 16-го Саммита ОИС в нашей стране в 2027 году и осуществление трехлетнего председательства, а также проведение саммита ЕПС в Баку в 2028 году являются взаимосвязанными событиями, демонстрирующими возрастающий вес Азербайджана в международной дипломатии. Эта последовательность не является набором случайных дипломатических успехов. За ней стоят независимая внешняя политика, последовательное сотрудничество с международными партнерами и инициативная позиция на многосторонних платформах.

От Дублинского саммита к бакинской встрече: стоящие перед Азербайджаном дипломатические задачи

Участие Президента Ильхама Алиева в предыдущих саммитах ЕПС и многочисленные встречи высокого уровня, проведенные в рамках этих мероприятий, подтверждают активное представительство нашей страны в европейском политическом пространстве. Данные встречи позволили напрямую довести до внимания европейских лидеров национальные интересы Азербайджана, позицию по миру и безопасности на Южном Кавказе, реализуемые в энергетической и транспортной сферах проекты, инициативы регионального сотрудничества.

Дублинский саммит также является важной платформой для новых дипломатических контактов и политических дискуссий в этом контексте. Одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном, является последовательное представление своего вклада в энергетическую безопасность Европы, роли в транспортных связях Восток-Запад и позиции в направлении обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе. В то же время с учетом того, что наша страна примет встречу в 2028 году, дублинская встреча имеет важное значение и для формирования организационной и политической повестки дня будущего саммита.

На следующем этапе, в апреле 2027 года, намечено проведение 10-го саммита ЕПС в швейцарском городе Цюрих. Эта последовательность важна с точки зрения отслеживания развития политической повестки дня платформы вплоть до 12-й встречи в Баку в 2028 году и поэтапного осуществления процесса подготовки Азербайджана в качестве принимающей страны.

Деятельность Азербайджана на этой платформе показывает, что страна выступает в системе международных отношений не просто как участник региональных процессов. Баку также обладает потенциалом превращения в пространство диалога, объединяющее различные географии, экономические интересы и политические взгляды. Стратегическое положение между Европой и Азией, энергетическая и транспортная инфраструктура, независимая внешняя политика и возрастающий авторитет в международных организациях являются ключевыми факторами, усиливающими эту роль Азербайджана.

В конечном счете саммит в Дублине 12 ноября станет очередным важным этапом в международной дипломатической деятельности Азербайджана. Наша страна на этой встрече не только примет участие в обсуждении будущих приоритетов Европы, связанных с безопасностью, энергетикой, инновациями и взаимосвязанностью, но и выступит в качестве активного участника политического процесса, ведущего к саммиту, организуемому в 2028 году в Баку. Ответственность, взятая на себя Азербайджаном в предстоящий период в рамках СВМДА, ОИС и ЕПС, послужит дальнейшему укреплению позиций нашей страны на международной арене.

Самый важный результат заключается в том, что Азербайджан больше не ограничивается ролью государства, которое отслеживает решения, принимаемые на различных международных платформах, и выражает к ним отношение. Наша страна выдвигает инициативы, принимает у себя международные мероприятия, вносит вклад в развитие многостороннего сотрудничества и выводит свои стратегические приоритеты на глобальную политическую повестку дня. Дублинский саммит станет очередным проявлением этой политики, а Бакинский саммит — важной возможностью для демонстрации возрастающего международного авторитета Азербайджана в еще более широком масштабе.