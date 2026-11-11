В Иране потушен пожар на 14-й фазе газового месторождения «Южный Парс»

БАКУ/Trend/ - После тушения пожара на платформе 14-й фазы газового месторождения «Южный Парс» (в Катаре — «Северный купол»), являющегося совместным газовым месторождением Ирана и Катара, газоснабжение в газовой сети страны находится в стабильном состоянии.

Согласно информации министерства нефти Ирана, об этом заявил заместитель министра нефти и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи.

«Благодаря единой координации министерства нефти Ирана в газоснабжении страны обеспечена устойчивость», — отметил он.

Замминистра сообщил, что в результате тушения пожара на одной из платформ, принадлежащих Национальной нефтяной компании Ирана, и принятия соответствующих мер устойчивость газоснабжения в стране была сохранена.

«Сегодня утром потребление газа в жилом и торгово-бытовом секторах в Иране составило 450 миллионов кубометров, в том числе в провинции Тегеран — 95 миллионов кубометров», — заявил он.

Тавакколи добавил, что граждане Ирана призваны поддерживать температуру воздуха в жилых помещениях на уровне 20 градусов по Цельсию. Путем поддержания температуры на этом уровне в газоснабжении возможно сохранить устойчивость.

Отметим, что минувшей ночью на одной из платформ 14-й фазы газового месторождения «Южный Парс» произошел пожар. Пожар, продолжавшийся несколько часов, был потушен.

Газовое месторождение «Южный Парс» является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, из которых 36 триллионов кубометров подлежат извлечению. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

В Иране на газовом месторождении «Южный Парс» насчитывается 24 фазы. Иран начал добычу на этом месторождении в 2002 году. Сообщается, что в настоящее время Иран добывает из этих фаз в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в сутки. По оценкам, Иран потратил на это месторождение средства в размере 90 миллиардов долларов. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на месторождении, принадлежит Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения осваивались Ираном, а на катарской стороне — в основном иностранными компаниями.