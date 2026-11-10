Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялся показ спектакля "Карабахнаме", приуроченный к шестой годовщине исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Перед началом спектакля прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, почтили минутой молчания.

Народный артист, отец шехида Ровшана Нурзаде Али Нур выступил с речью, поздравив зрителей с 8 Ноября – Днём Победы, символизирующим патриотизм, национальное единство и героизм. Он также выразил глубокое уважение участникам войны, семьям шехидов и ветеранам.

В честь годовщины исторической Победы зрителям был представлен спектакль "Карабахнаме", поставленный народным артистом Мерахимом Фарзалиевым по произведению народного писателя Ильяса Эфендиева "Повелитель и его дочь".

В основе постановки – исторические события XVIII века, происходившие в Шуше, центре Карабахского ханства, и судьба карабахского правителя Ибрагим-хана. Спектакль раскрывает сложную политическую обстановку того времени, когда Азербайджан был разделён на отдельные ханства, а Ибрагим-хан стремился сохранить независимость Карабаха и укрепить его позиции в условиях противостояния крупных держав. Особое место в сюжете занимает история его дочери Агабейим-ага, которой ради политического союза приходится пожертвовать личным счастьем и выйти замуж за иранского правителя Фатали-шаха. Несмотря на разлуку, любовь к родному Карабаху остаётся неотъемлемой частью её души.

Через судьбы исторических персонажей спектакль обращается к темам национального единства, независимости, любви к Родине и исторической памяти.

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