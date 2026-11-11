Экономический рост Азербайджана ускорился за счет ненефтегазового сектора и услуг

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос в реальном выражении на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115 миллиардов 930,5 миллиона манатов.

Согласно информации Государственного комитета статистики Азербайджана, в отчетный период экономический рост был обеспечен главным образом за счет ненефтегазового сектора, сельского хозяйства, транспорта и складского хозяйства, а также сферы информации и связи.

В структуре ВВП на ненефтегазовый сектор пришлось 80 миллиардов 701,4 миллиона манатов произведенной продукции и оказанных услуг. Реальный рост в этом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,9 процента.

Для сравнения: в январе-сентябре 2026 года рост ВВП ненефтегазового сектора составлял 2,6 процента. Таким образом, по итогам октября темп роста в этом секторе ускорился на 0,3 процентного пункта.

В нефтегазовом секторе наблюдалась противоположная тенденция. Объем ВВП в этой сфере составил 35 миллиардов 229,1 миллиона манатов, однако в реальном выражении сократился на 0,9 процента. При этом в январе-сентябре снижение составляло 1,2 процента. Это свидетельствует о некотором замедлении спада в нефтегазовом секторе.

Таким образом, преобладание ненефтегазового сектора в структуре ВВП еще раз подтверждает его ведущую роль в обеспечении экономического роста страны.

В промышленности общие показатели по-прежнему демонстрируют снижение. Так, в январе-октябре 2026 года было произведено промышленной продукции и оказано услуг на сумму 58 миллиардов 539,6 миллиона манатов. Это на 0,7 процента меньше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку в январе-сентябре снижение составляло 0,8 процента, к концу октября спад в промышленности несколько замедлился.

Вместе с тем положительная динамика в ненефтегазовой промышленности сохранилась. За отчетный период в этом секторе было произведено продукции на сумму 18 миллиардов 500,7 миллиона манатов, что соответствует росту на 4,8 процента в годовом выражении. Однако по сравнению с предыдущим отчетным периодом темп роста снизился на 0,6 процентного пункта. Так, в январе-сентябре в ненефтегазовой промышленности был зафиксирован рост на 5,4 процента.

В сельском хозяйстве темпы роста ускорились. Так, в январе-октябре было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 13 миллиардов 123,3 миллиона манатов. Этот показатель в реальном выражении на 1,4 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в январе-сентябре рост составлял 1,1 процента. Таким образом, показатель увеличился на 0,3 процентного пункта.

В секторе услуг особенно заметный рост наблюдался в сфере транспорта и складского хозяйства. За отчетный период объем оказанных услуг в этом направлении достиг 14 миллиардов 288,8 миллиона манатов. В годовом выражении реальный рост составил 10,2 процента. Для сравнения: в январе-сентябре этот показатель составлял 10 процентов.

В сфере информации и связи было оказано услуг на сумму 3 миллиарда 639,6 миллиона манатов. Это означает реальный рост на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем по итогам октября темп роста замедлился на 1,2 процентного пункта по сравнению с показателем в 11,1 процента, зафиксированным в январе-сентябре.

В розничной торговле товарооборот составил 57 миллиардов 523,4 миллиона манатов. Реальный рост в этой сфере достиг 3,8 процента. Таким образом, темп роста розничной торговли по сравнению с показателем за январь-сентябрь не изменился.

Положительная динамика сохранилась и в инвестициях в основной капитал, являющихся одним из важных показателей экономической активности. В январе-октябре 2026 года в основной капитал было направлено 16 миллиардов 519,8 миллиона манатов инвестиций. Это на 9,7 процента больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако по сравнению с ростом на 10,9 процента, зафиксированным в январе-сентябре, темп роста инвестиций снизился на 1,2 процентного пункта.

Из общего объема инвестиций, направленных в основной капитал, на ненефтегазовый сектор пришлось 11 миллиардов 37,7 миллиона манатов. Объем инвестиций в этом секторе увеличился в реальном выражении на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-сентябре рост составлял 3,1 процента.