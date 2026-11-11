Австралия поддержала создание механизма климатического финансирования для стран Тихого океана

БАКУ /Trend/ – Австралия активно поддерживает Тихоокеанский механизм климатического финансирования (Pacific Climate Financing Mechanism), призванный помочь островным государствам региона справляться с последствиями изменения климата.

Об этом в среду заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, выступая на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

По его словам, механизм представляет собой обязательство Австралии перед тихоокеанскими странами о том, что они не останутся один на один с климатическими угрозами.

«Тихоокеанский механизм климатического финансирования – это обещание нашим партнерам в регионе, что им не придется сталкиваться с климатическим кризисом в одиночку. Австралия с энтузиазмом поддержала эту инициативу, и к ней также присоединяются страны за пределами Тихоокеанского региона. Она уже демонстрирует впечатляющие результаты», – отметил Албаниз.

Он подчеркнул, что поддержка уязвимых государств должна сопровождаться конкретными действиями и международным партнерством.

В качестве примера премьер-министр привел Тувалу, где реализуется проект Tuvalu Coastal Adaptation Project. Инициатива направлена на предотвращение береговой эрозии, защиту населенных пунктов от штормов и восстановление земель, находящихся под угрозой из-за повышения уровня моря.

По словам Албаниза, подобные проекты показывают, что объединение усилий позволяет добиваться практических результатов в адаптации к изменению климата.

Он также призвал участников COP31 придерживаться принципа, согласно которому ни одна страна и ни одна группа населения не должны оставаться без поддержки в условиях климатического кризиса.

«Никто не должен быть ограничен в развитии, никто не должен остаться позади», – подчеркнул премьер-министр, призвав мировых лидеров превращать климатические обязательства в конкретные действия.