Совокупный объем инвестиций SOCAR в Турции достигнет $20 млрд

БАКУ /Trend/ - На действующем в Турции нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR начинается реализация нового инвестиционного проекта стоимостью около 6 миллиардов турецких лир. Проект предусматривает строительство установки Kero-Merox для производства реактивного топлива. Ожидается, что после ее ввода в эксплуатацию годовой объем производства дизельного топлива на заводе увеличится на 600 тысяч тонн.

Об этом сообщили в SOCAR Türkiye.

Отмечается, что принадлежащий SOCAR - одной из ведущих энергетических компаний мира - НПЗ STAR подписал контракт с международным консорциумом на проектирование, поставку оборудования и строительство новой установки (EPC).

Работы по проектированию, поставке оборудования и строительству планируется начать в ближайшие дни. Завершение проекта и ввод установки в эксплуатацию намечены на первый квартал 2029 года.

Новая инвестиция позволит изменить структуру производства НПЗ STAR и расширить его производственные возможности. В частности, действующую установку KHT, которая в настоящее время используется для производства реактивного топлива, планируется перевести на выпуск дизельного топлива. Производство реактивного топлива будет перенесено на новую установку Kero-Merox.

В результате этих изменений годовой объем производства дизельного топлива на заводе увеличится примерно на 600 тысяч тонн. При этом существующая установка KHT сможет вновь использоваться для производства реактивного топлива в зависимости от рыночной конъюнктуры. Таким образом, завод получит дополнительные возможности для регулирования объемов производства дизельного и реактивного топлива с учетом рыночного спроса.

Генеральный директор Petkim и руководитель бизнес-подразделения SOCAR Türkiye по нефтепереработке и нефтехимии Кенан Мирзаев, комментируя стратегическое значение проекта, заявил, что новая установка повысит гибкость производственных процессов и энергоэффективность НПЗ STAR.

По его словам, перенос производства реактивного топлива на новую установку позволит создать дополнительные мощности для выпуска 600 тысяч тонн дизельного топлива в год. Это даст предприятию возможность регулировать объемы производства с учетом рыночной конъюнктуры.

Кенан Мирзаев отметил, что одной из основных целей инвестиций в размере около 6 миллиардов турецких лир является содействие снижению зависимости Турции от импорта дизельного топлива и сокращению дефицита счета текущих операций.

Он также сообщил, что благодаря реализации нового проекта совокупный объем инвестиций SOCAR в Турции достигнет 20 миллиардов долларов США.

Отметим, что НПЗ STAR начал работу в конце 2018 года с годовой мощностью переработки 10 миллионов тонн нефти. На начальном этапе он был третьим по величине нефтеперерабатывающим предприятием Турции. В результате модернизации, проведенной в последующие годы, годовая мощность переработки завода была увеличена до 13 миллионов тонн. Таким образом, STAR стал крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны.

Ожидается, что новый инвестиционный проект также будет способствовать расширению производственных возможностей предприятия, укреплению топливной безопасности Турции и снижению зависимости страны от импорта дизельного топлива.

На всех этапах реализации проекта, включая строительство и монтаж оборудования, особое внимание будет уделяться соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.