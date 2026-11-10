Добыча на 4 газовых месторождениях Ирана составляет 65 млн кубометров

БАКУ /Trend/ - Добыча газа на 4 газовых месторождениях (Табнак, Хома, Шанол и Варави), расположенных на операционном участке Парсиан в Иране, составляет в общей сложности 65 миллионов кубометров в сутки.

Согласно информации министерства нефти Ирана, об этом заявил начальник операционного участка Парсиан Джабир Черумизаде.

"На указанных 4 газовых месторождениях в общей сложности добыча газа осуществляется из 102 скважин. Газ, добываемый на 4 газовых месторождениях, после первичной переработки направляется по трубопроводам на газоперерабатывающий завод Парсиан. Этот завод играет важную роль в устойчивом обеспечении страны газом", — отметил он.

Черумизаде добавил, что газовое месторождение Табнак расположено на юго-западе провинции Фарс. На этом месторождении насчитывается 47 скважин, 45 из которых являются рабочими и добывается газ. На этом месторождении суточная добыча составляет 37 миллионов кубометров газа и 16,5 тысячи баррелей газового конденсата. В настоящее время на повестке дня бурение новой скважины на газовом месторождении Табнак.

Отметим, что иранская газоперерабатывающая компания Parsian функционирует при Национальной газовой компании Ирана в южной провинции Фарс. Сообщается, что на этом предприятии ежедневно перерабатывается 60 миллионов кубометров газа и 20 тысяч баррелей газового конденсата.

Добавим, что Иран с запасами газа в объеме около 34 триллионов кубометров считается второй страной в мире по этому показателю. В Иране в настоящее время активны 22 газовых месторождения.

Согласно анализу Trend, хотя добыча и переработка газа в Иране находятся на высоком уровне, в холодные зимние месяцы, из-за того, что потребление превышает норму в несколько раз, возникает дефицит газа. Более того, ожидается, что в текущем году в результате нанесения США и Израилем авиаударов по газовым объектам Ирана дефицит газа в стране возрастет до 400 миллионов кубометров в сутки. С этой целью Иран подходит к вопросу импорта газа из соседних стран более серьезно.