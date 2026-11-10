В Баку состоялся концерт с участием семей шехидов и героев Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана состоялся концерт "Şanlı Zəfərimiz" ("Наша славная Победа"), посвященный шестой годовщине Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде. Она отметила, что благодаря совместной работе с семьями шехидов и участниками Карабахской войны программа концерта объединила не только профессиональных исполнителей, но и людей, чьи судьбы непосредственно связаны с историческими событиями.

Перед началом мероприятия присутствующие почтили память шехидов минутой молчания. Затем был показан видеоролик, посвященный Победе.

Музыкальную программу открыло произведение Севиндж Ибрагимовой "Birliyə çağırış" на слова Малахат Юсифгызы в исполнении хора учащихся Хырдаланской музыкальной школы с 11-летним обучением.

Песню "Vətən yaxşıdır" ("Xudayar təsnifi") композитора Алибабы Мамедова на слова Алиаги Вахида исполнил участник Карабахской войны Мурад Байрамлы.

Особое место в программе заняло выступление Маисы Гасангулиевой - матери шехида Сабухи Гасангулиева. Она рассказала, что после гибели сына начала писать стихи, а также выразила благодарность певцам, исполняющим песни на ее произведения. Одно из своих стихотворений она прочла со сцены. Кроме того, состоялась презентация видеоклипа на произведение Мамедаги Умудова "Böyük qayıdış".

Участник Карабахской войны Ильгар Пашаев (скрипка) и Асмар Гафарлы-Пашаева (фортепиано) исполнили произведение Антонина Дворжака Songs My Mother Taught ("Песни, которым меня научила мама").

Песню "Azərbaycan" композитора Эльчина Джафарова на слова Джалала Гурбанова представил участник Карабахской войны Иззат Мансимов.

Особенно трогательным моментом стало выступление Захры Агаларовой - дочери шехида Нахида Агаларова. Она исполнила музыкальное посвящение памяти своего отца.

В завершение концерта прозвучали произведение "Ey Vətən" композитора Эльзы Ибрагимовой на слова Аслана Абдуллаева в исполнении участника Карабахской войны Мабуда Ахмедова, а также "Zəfər marşı" Фирангиз Ализаде в исполнении хора учащихся Хырдаланской музыкальной школы.

Концерт "Şanlı Zəfərimiz" стал не только музыкальным посвящением исторической Победе, но и данью памяти шехидам, выражением уважения к мужеству участников Карабахской войны и символом преемственности поколений.

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