В Азербайджане предлагают ввести новое требование для получения пособия по уходу за ребенком

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане планируется внедрить систему минимальной почасовой оплаты труда. На первоначальном этапе предлагается распространить ее на сферы производства сельскохозяйственной продукции и общественного питания.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он отметил, что в центре социальной политики, реализуемой в Азербайджане, находятся человек, его благосостояние и право на достойный труд. Изменения, происходящие на рынке труда, обусловливают необходимость совершенствования законодательства.

По словам заместителя министра, главная цель заключается в расширении современных возможностей трудоустройства, а также в более надежной защите трудовых прав граждан и их прав на социальное обеспечение.

Он отметил, что представленный на обсуждение законопроект направлен на достижение этой цели и охватывает четыре основных направления: укрепление гарантий оплаты труда, повышение прозрачности выплат, совершенствование механизмов социального страхования и обеспечение права работников на отдых.

По словам З. Алиева, наличие на рынке труда краткосрочных трудовых договоров, неполного рабочего времени и гибких форм занятости в отдельных отраслях требует пересмотра подхода к установлению минимальной заработной платы.

В связи с этим законопроект предусматривает введение почасовой оплаты труда в определенных сферах деятельности при заключении трудовых договоров на срок менее одного месяца, а также при выполнении работ с продолжительностью рабочей недели не более 20 часов. Предлагается установить минимальную почасовую оплату труда на уровне не ниже часовой тарифной ставки, рассчитанной исходя из минимальной месячной заработной платы.

Он сообщил, что перечень сфер деятельности, в которых будет применяться эта система, определит Кабинет министров. На первоначальном этапе предлагается охватить производство сельскохозяйственной продукции и сферу общественного питания.

"Эта система позволит более гибко применять механизм минимальной заработной платы, повысить прозрачность расчетов по оплате труда и внедрить в нашей стране подходы, используемые в международной практике", - подчеркнул заместитель министра.

З. Алиев также сообщил, что одним из основных направлений законопроекта является цифровизация выплат заработной платы.

По его словам, предусматривается, что заработная плата и другие выплаты работникам будут перечисляться через электронную платежную систему, определяемую Центральным банком, на основании данных, передаваемых из Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения. При этом средства будут поступать на банковский счет, выбранный самим работником.

Заместитель министра отметил, что одним из основных преимуществ данного механизма станет возможность отслеживать на основании электронных данных не только начисление заработной платы в размере, указанном в трудовом договоре или соответствующей информационной системе, но и ее фактическую выплату.

"Таким образом, будет сформирован более эффективный механизм контроля для выявления и предотвращения таких случаев, как задержка выплаты заработной платы, ее выплата в уменьшенном размере или сокрытие определенной ее части", - заявил он.

З. Алиев добавил, что предлагаемый механизм не ограничивается усилением контроля. Он также предусматривает предоставление участникам трудовых отношений электронного доступа к информации о заработной плате и других выплатах, предусмотренных законодательством удержаниях, а также истории доходов граждан.

Отмечается, что внедрение системы будет способствовать снижению отчетной нагрузки на работодателей, более оперативному формированию налоговых данных и сведений о социальном страховании, а также автоматическому расчету средней заработной платы в таких случаях, как предоставление отпуска, командировка и временная утрата трудоспособности.

По его словам, предлагаемые изменения также позволят сформировать единый механизм проактивного контроля, основанный на цифровом обмене данными в сфере трудовых отношений.

Заместитель министра обратил внимание на то, что законопроект также предусматривает введение требования о наличии не менее шести месяцев страхового стажа для получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Кроме того, положения о социальном отпуске и соответствующем пособии в других законодательных актах будут приведены в соответствие с этим подходом.

Он особо подчеркнул, что требование о наличии шестимесячного страхового стажа касается исключительно права на получение пособия, тогда как право на социальный отпуск по уходу за ребенком сохраняется.

З. Алиев заявил, что отсутствие в действующем законодательстве требования о минимальном страховом стаже повышает риски злоупотребления системой и затрудняет реализацию более масштабных мер, направленных на увеличение размера пособия.

По его словам, установление требования о наличии шестимесячного страхового стажа имеет важное значение для обеспечения единого подхода к выплатам по социальному страхованию, снижения риска создания формальных трудовых отношений исключительно с целью получения пособия и укрепления финансовой устойчивости системы. В то же время это требование создаст более надежную основу для увеличения размера пособия в будущем.

З. Алиев также коснулся изменений, связанных с обеспечением права на трудовой отпуск. Он заявил, что предлагаемые поправки направлены на реальное обеспечение права работников на отдых и приведение национального законодательства в соответствие с международными трудовыми стандартами.

Законопроектом предлагается запретить замену денежной компенсацией минимального трудового отпуска продолжительностью 21 календарный день, предусмотренного Трудовым кодексом. Исключение составят случаи прекращения трудовых отношений, при которых работнику будет выплачиваться соответствующая компенсация.

Заместитель министра подчеркнул, что основная цель заключается в обеспечении права на отпуск не только как финансовой гарантии, но и как фундаментального права работника, необходимого для отдыха, сохранения здоровья и восстановления трудоспособности.

"Наряду с наличием у работника права на трудовой отпуск должно обеспечиваться и его фактическое использование. Замена отпуска денежной компенсацией не может заменить реализацию права работника на отдых", - заявил З. Алиев.

Он отметил, что законопроект также предусматривает более четкое определение случаев переноса трудового отпуска или его части на другое время. Это позволит устранить существующие на практике неопределенности, связанные с переносом отпуска, и сформировать единый подход к применению законодательства.

Кроме того, предусматривается распространение соответствующих изменений на законодательные акты, регулирующие прохождение службы в таможенных, налоговых органах и органах внутренних дел.

З. Алиев заявил, что общая цель предлагаемых изменений заключается в защите ценности труда работников и устойчивости системы социальной защиты, обеспечении выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров, участником которых является Азербайджан, а также укреплении позиций страны в международных рейтингах.