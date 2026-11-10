Товарооборот Грузии и Китая значительно вырос

БАКУ/ Trend/ - Китай укрепил позиции среди крупнейших торговых партнеров Грузии, заняв второе место. В январе–сентябре 2026 года товарооборот между двумя странами достиг 2,3 млрд долларов, что на 41% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее данным, совокупный объем китайских инвестиций в грузинскую экономику с 2002 года превысил 1 млрд долларов. При этом только за первые два квартала 2026 года вложения из Китая составили 236 млн долларов, что позволило стране стать крупнейшим инвестором в Грузии за указанный период.

Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года.

В конце июля 2023 года стороны объявили о переходе к стратегическому партнерству, ознаменовав новый этап в развитии двусторонних отношений.

Летом 2026 года президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о дальнейшем повышении статуса отношений между странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.