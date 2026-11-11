Шавкат Мирзиёев и генсек ОТГ обсудили подготовку к саммиту организации

БАКУ/ Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил в среду с новоназначенным генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохидом Азимовым подготовку к саммиту организации, который пройдет в Узбекистане в 2027 году.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, встреча состоялась в рамках рабочего визита Мирзиёева в Турцию.

Стороны обсудили приоритетные направления деятельности организации и перспективы расширения сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым задачам, стоящим перед Азимовым в преддверии вступления в должность, а также обсудили текущее состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества Узбекистана с ОТГ.

Отдельное внимание было уделено подготовке к саммиту организации в 2027 году, который пройдет в Узбекистане. Мирзиёев подчеркнул важность организации мероприятия на высоком уровне как с точки зрения логистики, так и содержательного наполнения.

Президент Узбекистана поздравил Азимова с назначением и пожелал ему успехов в новой должности генерального секретаря ОТГ.

Отметим, что ОТГ- межправительственная структура, созданная в 2009 году под названием Совет сотрудничества тюркоязычных государств, также известный как Тюркский совет. Нынешнее название организация получила в 2021 году. Ее деятельность направлена на укрепление всестороннего сотрудничества между тюркскими государствами в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, культурной, образовательной и технологической сферах.

ОТГ служит площадкой для координации региональных инициатив, расширения экономических связей, развития транспортной взаимосвязанности и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества. На саммитах организации лидеры государств-участников обсуждают общие приоритеты и определяют направления дальнейшего взаимодействия.