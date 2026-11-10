В Доме-музее Самеда Вургуна прошло мероприятие к 120-летию поэта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения народного поэта.

Мероприятие под названием "Слово, ставшее Родиной, искусство, обретшее бессмертие - Самед Вургун" было организовано совместно Домом-музеем Самеда Вургуна и Колледжем промышленности и технологий при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Об этом говорится в сообщении организаторов.

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Колледжа промышленности и технологий при АГУНП, учащиеся Шушинского гуманитарного колледжа, представители интеллигенции и сотрудники музея.

На открытии директор Дома-музея Самеда Вургуна Вургун Вакилов и ученый-вургуновед Аслан Салмансой подчеркнули, что распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения народного поэта, свидетельствует о высокой государственной оценке его творческого наследия.

Выступающие также рассказали о значительной роли Самеда Вургуна в развитии национальной поэзии, его литературном наследии, месте в азербайджанской литературе и значении его творчества.

В художественной части мероприятия прозвучали стихотворения Самеда Вургуна, музыкальные композиции и были представлены сценические постановки на слова поэта.

Главной целью мероприятия стало выражение уважения к вкладу Самеда Вургуна в азербайджанскую литературу, а также знакомство молодого поколения с богатым творческим наследием выдающегося поэта.

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