Президент Узбекистана примет участие в COP31 в Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 10–11 ноября посетит Анталью для участия в мероприятиях 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в глобальном климатическом саммите примут участие главы государств и правительств, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов, а также делегации высокого уровня.

В повестку дня войдут вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, а также расширения международного сотрудничества для продвижения целей и задач "зеленого" развития.

Мирзиёев выступит с докладом на пленарном заседании саммита, а также проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.

Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1993 году, а в 2018 году стал участником Парижского соглашения.