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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 ноября

Финансы Новость 11 ноября 2026 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 ноября
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,8981 маната, 1 турецкая лира — 0,0338 маната, 100 российских рублей — 2,0422 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,8981
AUD 1,1693
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1273
CZK 0,0779
CNY 0,2547
DKK 0,2539
GEL 0,6564
HKD 0,2167
INR 0,0181
GBP 2,2693
SEK 0,1722
CHF 2,0587
ILS 0,5351
CAD 1,1972
KWD 5,4641
KZT 0,3798
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,521
MDL 0,0946
NOK 0,179
UZS 0,0142
PKR 0,6129
PLN 0,4317
RON 0,3552
RUB 2,0422
RSD 0,0161
SGD 1,3264
SAR 0,4529
xdr 2,305
TRY 0,0338
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