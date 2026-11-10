COP31 продолжает повестку COP29, уделяя внимание поддержке развивающихся стран – Мухтар Бабаев

АНТАЛЬЯ/ Trend/ - В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, обсуждаются вопросы реализации решений, принятых на COP29 в Азербайджане, а также предоставления финансовой поддержки развивающимся странам.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в интервью Trend на полях COP31.

По его словам, повестка каждой Конференции сторон во многом формируется с учетом решений предыдущих конференций, что обеспечивает последовательность в переговорном процессе.

«На последующих Конференциях сторон обсуждается реализация решений, принятых в Азербайджане, оценивается ход их выполнения и представляются соответствующие доклады. Поэтому крайне важно отслеживать выполнение ранее принятых решений и оценивать достигнутые результаты», — отметил М. Бабаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание выполнению обязательств, взятых на себя развитыми странами и международными финансовыми институтами.

По словам представителя президента, развивающиеся страны открыто заявляют на международных площадках о необходимости оказания им технической и финансовой помощи, возлагая ответственность за выполнение соответствующих обязательств на развитые государства.

М. Бабаев добавил, что Азербайджан стремится играть посредническую роль в этих дискуссиях, доводя позицию и обращения развивающихся стран до развитых государств и международных финансовых институтов.

«Многие страны обращаются к нам с просьбой передать их обращения развитым государствам и международным финансовым институтам. Мы стараемся содействовать им в этом направлении», — сказал он.