Обсуждены вопросы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, а также расширения двустороннего сотрудничества.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, 10 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Драгана Владисавлевича.

В начале встречи послу, награжденному Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг» за заслуги в развитии отношений между двумя странами, была вручена награда и переданы поздравления главы государства.

Драган Владисавлевич выразил глубокую благодарность за высокую награду, отметив, что расценивает ее как свидетельство высокой оценки азербайджано-сербских отношений.

В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами, основанных на дружбе и взаимном уважении. Джейхун Байрамов подчеркнул роль политического диалога, взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитии двусторонних связей.

Стороны отметили важность взаимной поддержки норм и принципов международного права, в особенности суверенитета и территориальной целостности государств.

Также обсуждались расширение экономических и торговых связей в последние годы, стимулирование взаимных инвестиций и развитие сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме и гуманитарной сфере.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, согласования позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, и продолжения взаимной поддержки.

В завершение встречи послу, завершающему свою дипломатическую миссию, пожелали успехов в дальнейшей деятельности. Драган Владисавлевич поблагодарил за поддержку и сотрудничество, оказанные ему в период работы в Азербайджане, и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией.