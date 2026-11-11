Агентство кибербезопасности Азербайджана предупреждает о мошенничестве от имени Azparking

БАКУ/ Trend/ - Национальное агентство кибербезопасности (НАК) Азербайджана предупреждает граждан о новых фишинговых атаках с использованием имени сервиса Azparking.

Согласно информации НАКБ, кибермошенники рассылают пользователям с иностранных номеров поддельные SMS-сообщения под заголовком "AZParking - Уведомление о неоплаченной стоимости парковки".

В сообщениях под предлогом недостаточного баланса или неудачного автоматического платежа указываются фиктивные дата парковки и сумма задолженности (например, 0,70 AZN).

Чтобы ввести пользователей в заблуждение, в сообщениях размещаются поддельные ссылки, которые выдаются за официальный сайт сервиса. При переходе по ним открывается точная копия страницы платформы Azparking. На этой странице пользователей просят ввести государственный регистрационный номер транспортного средства, номер мобильного телефона, а на последнем этапе - данные банковской карты.

В результате мошенники получают доступ к банковским реквизитам граждан и похищают их денежные средства.

Национальное агентство кибербезопасности призывает граждан проявлять бдительность и рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:

- не доверяйте уведомлениям, поступающим с личных или неизвестных номеров с кодами зарубежных стран. Официальные уведомления не рассылаются с таких номеров.

- не переходите по ссылкам, полученным через SMS или мессенджеры, особенно если они содержат подозрительные доменные имена (например, .top, .xyz и другие).

- обязательно проверяйте адресную строку браузера и убеждайтесь, что используете официальный домен Azparking или государственных платежных систем.

- ни в коем случае не вводите на поддельных или подозрительных веб-страницах государственный регистрационный номер автомобиля, номер мобильного телефона, данные банковской карты, срок ее действия, код CVV/CVC или коды подтверждения, поступающие по SMS.

- для проверки задолженности за парковку и осуществления платежей используйте только официальное мобильное приложение Azparking или государственные платежные порталы.

В НАКБ также подчеркнули, что если гражданин уже ввел данные банковской карты на поддельной странице, ему необходимо незамедлительно связаться со своим банком, заблокировать карту и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.