Дополнительный бонус 5% за ноябрьские покупки по карте Birbank Taksit

В ноябре держатели карты Birbank Taksit смогут получать дополнительные 5% бонусов за свои покупки. Так, в рамках кампании, которая проходит с 1 по 30 ноября 2026 года, за все разовые и рассроченные платежи на сумму от 30 AZN, совершённые с помощью карты Birbank Taksit, начисляется дополнительный бонус в размере 5%.

Кампания позволяет держателям карты Birbank Taksit не только сделать ноябрьские покупки более выгодными, но и получать бонусы за оплату покупок в рассрочку. Воспользовавшись специальными предложениями и скидками этого месяца, оплачивайте покупки картой Birbank Taksit, увеличивайте свою выгоду и получайте дополнительные 5% бонусов.

Отметим, что кампания распространяется на всех клиентов независимо от того, выбрали ли они ежемесячную бонусную категорию. Дополнительные 5% бонусов начисляются сверх бонусов, предусмотренных действующими категориями. Максимальная сумма бонусов, которую один клиент может получить в рамках кампании, составляет 30 бонусов.

Для участия в кампании необходимо пройти регистрацию.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.b-b.az/novcc

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 120 филиалов, 48 отделений и 15 Цифровых Центров. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.