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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)

Общество Новость 11 ноября 2026 20:59 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)
Фото: AZERTAC

БАКУ /Trend/ - 11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы», организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

В центре внимания встречи находились вопросы конкретных механизмов действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижения политики нулевых отходов, обмена международным опытом в области управления отходами, разработки совместных экологических проектов между странами и расширения местных инициатив на глобальном уровне.

Выступившая на мероприятии супруга Президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса «Нулевые отходы» они нацелены на создание сильной платформы сотрудничества, в рамках которой страны смогут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения в глобальном масштабе.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» (ФОТО)

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