Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год до $97,44 за баррель

БАКУ/ Trend/ - Министерство энергетики США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2026 год на 1,2% — с $96,32 до $97,44 за баррель.

Oб этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Согласно отчету, в октябре цены на нефть росли третий месяц подряд. Это было обусловлено сокращением мировых запасов, нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченными возможностями морских перевозок и увеличением транспортных расходов. Совокупность этих факторов привела к сокращению предложения нефти на мировом рынке.

В Минэнерго США ожидают, что при сохранении текущих условий спотовая цена нефти марки Brent останется на уровне около $100 за баррель до конца года.

Согласно прогнозу ведомства, в 2027 году средняя цена нефти Brent составит $85,78 за баррель.