Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ –Коллектив Азербайджанского государственного театра кукол и театральная общественность понесли тяжёлую утрату. На 71 году жизни скончался заслуженный работник культуры, актёр Аслан Фатуллаев, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Аслан Фатуллаев родился 20 октября 1956 года в селе Чайруд Лерикского района. Любовь к искусству проявилась у него ещё в детстве. В возрасте всего семи лет он впервые вышел на сцену сельского Дома культуры, сыграв роль Инкира в комедии Юсифа Азимзаде "Насреддин". Это выступление стало началом творческого пути, которому он впоследствии посвятил всю свою жизнь.

В 1974–1976 годах учился в Бакинском библиотечном техникуме, а в 1977–1982 годах – в Азербайджанском государственном институте искусств. Наряду с профессиональной творческой деятельностью активно работал в сфере культуры, занимал руководящие должности в учреждениях культуры города Сумгайыт, в том числе в Доме культуры "Достлуг".

Культурные проекты, реализованные по его инициативе и при его непосредственном участии, особенно концертные программы, организованные в прифронтовых районах в первые годы Карабахской войны, стали важной формой духовной поддержки населения.

Аслан Фатуллаев оставил заметный творческий след не только в театре, но и на телевидении и в кино. Благодаря роли Шани в телевизионном спектакле "Живой свидетель" он ещё в молодом возрасте вошёл в золотой фонд Азербайджанского телевидения. Зрительскую любовь ему принесли также образы, созданные в телепрограммах "Утренние встречи", "Ночной канал", "Путешествие в мир комедий", "45 минут" и других проектах.

Роли в фильмах "Не бойся, я с тобой", "День убийства", "Привидение в микрорайоне", "Папах", "Мальчик и олень", а также работа в сфере дубляжа стали важными страницами его многогранной творческой биографии.

С 2008 года по 31 октября 2026 года актёр работал в Азербайджанском государственном театре кукол, где также отличался богатым профессиональным опытом, индивидуальной манерой исполнения и сценической энергией. Работу с детьми и общение с их искренним и чистым миром Аслан Фатуллаев считал одной из самых любимых сторон своей профессии. До последних лет жизни он оставался верен сцене.

В 2016 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры ему было присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры". В 2026 году он также был удостоен премии Президента Азербайджанской Республики.

Жизненный путь Аслана Фатуллаева стал примером преданного служения сцене, искусству, культуре и людям. Он останется в памяти не только благодаря созданным им сценическим образам, но и богатому жизненному и творческому опыту, а также организаторской деятельности в сфере культуры.

Руководство и коллектив Азербайджанского государственного театра кукол выражают глубокую скорбь в связи с кончиной Аслана Фатуллаева и приносят искренние соболезнования его семье, родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил его.

Артисты уходят со сцены, но созданные ими образы, оставленный след и годы, посвящённые искусству, продолжают жить.

Allah rəhmət eləsin

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