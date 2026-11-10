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Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)

Социум Новость 10 ноября 2026 15:53 (UTC +04:00)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ –Коллектив Азербайджанского государственного театра кукол и театральная общественность понесли тяжёлую утрату. На 71 году жизни скончался заслуженный работник культуры, актёр Аслан Фатуллаев, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Аслан Фатуллаев родился 20 октября 1956 года в селе Чайруд Лерикского района. Любовь к искусству проявилась у него ещё в детстве. В возрасте всего семи лет он впервые вышел на сцену сельского Дома культуры, сыграв роль Инкира в комедии Юсифа Азимзаде "Насреддин". Это выступление стало началом творческого пути, которому он впоследствии посвятил всю свою жизнь.

В 1974–1976 годах учился в Бакинском библиотечном техникуме, а в 1977–1982 годах – в Азербайджанском государственном институте искусств. Наряду с профессиональной творческой деятельностью активно работал в сфере культуры, занимал руководящие должности в учреждениях культуры города Сумгайыт, в том числе в Доме культуры "Достлуг".

Культурные проекты, реализованные по его инициативе и при его непосредственном участии, особенно концертные программы, организованные в прифронтовых районах в первые годы Карабахской войны, стали важной формой духовной поддержки населения.

Аслан Фатуллаев оставил заметный творческий след не только в театре, но и на телевидении и в кино. Благодаря роли Шани в телевизионном спектакле "Живой свидетель" он ещё в молодом возрасте вошёл в золотой фонд Азербайджанского телевидения. Зрительскую любовь ему принесли также образы, созданные в телепрограммах "Утренние встречи", "Ночной канал", "Путешествие в мир комедий", "45 минут" и других проектах.

Роли в фильмах "Не бойся, я с тобой", "День убийства", "Привидение в микрорайоне", "Папах", "Мальчик и олень", а также работа в сфере дубляжа стали важными страницами его многогранной творческой биографии.

С 2008 года по 31 октября 2026 года актёр работал в Азербайджанском государственном театре кукол, где также отличался богатым профессиональным опытом, индивидуальной манерой исполнения и сценической энергией. Работу с детьми и общение с их искренним и чистым миром Аслан Фатуллаев считал одной из самых любимых сторон своей профессии. До последних лет жизни он оставался верен сцене.

В 2016 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры ему было присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры". В 2026 году он также был удостоен премии Президента Азербайджанской Республики.

Жизненный путь Аслана Фатуллаева стал примером преданного служения сцене, искусству, культуре и людям. Он останется в памяти не только благодаря созданным им сценическим образам, но и богатому жизненному и творческому опыту, а также организаторской деятельности в сфере культуры.

Руководство и коллектив Азербайджанского государственного театра кукол выражают глубокую скорбь в связи с кончиной Аслана Фатуллаева и приносят искренние соболезнования его семье, родным, близким, коллегам и всем, кто знал и ценил его.

Артисты уходят со сцены, но созданные ими образы, оставленный след и годы, посвящённые искусству, продолжают жить.

Allah rəhmət eləsin

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Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский актёр Аслан Фатуллаев (ФОТО)

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